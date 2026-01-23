Російських військовий розколовся на допиті у страшному: що зробив з девʼятьма військовополоненими

Служба безпеки України повідомила про встановлення особи російського військовослужбовця, якого підозрюють у розстрілі дев’ятьох українських військовополонених під час бойових дій у Курській області. СБУ також оприлюднила відео допиту затриманого, під час якого він визнав свою участь у злочині.

Росіянин вбив девʼятьох українських військовополонених

За даними слідства, йдеться про військовослужбовця Збройних сил РФ Сергія Скобєлєва, який проходив службу у 155-й окремій бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту росії. Правоохоронці зібрали доказову базу, яка підтверджує його причетність до воєнного злочину.

Як встановили слідчі, у жовтні 2024 року Скобєлєв виконував обов’язки командира штурмової групи та отримав наказ атакувати позиції Сил оборони України. Під час бою російські військові захопили в полон дев’ятьох українських захисників.

У СБУ зазначають, що спочатку полоненим пообіцяли обмін. Однак згодом, за наказом командира, усіх дев’ятьох українських військовослужбовців було розстріляно зі штатної стрілецької зброї. Після цього російські військові забрали особисті речі загиблих та залишили місце злочину, продовживши бойові дії.

Приблизно через тиждень після інциденту Сергій Скобєлєв потрапив у полон до Сил оборони України. Під час первинних допитів він заперечував свою причетність до розстрілу. Однак після того, як СБУ зібрала та пред’явила сукупність доказів, затриманий визнав факт участі у злочині.

У Службі безпеки України наголошують, що розстріл військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції та норм міжнародного гуманітарного права. Наразі готується офіційне повідомлення про підозру. Після завершення слідчих дій фігуранту загрожує суворе кримінальне покарання за воєнні злочини.

В СБУ підкреслюють, що робота з документування злочинів російських військових триває, а всі винні у знущаннях та вбивствах українських полонених будуть притягнуті до відповідальності.

