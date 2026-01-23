Российский военный раскололся на допросе в страшном: что сделал с девятью военнопленными

Служба безопасности Украины сообщила об установлении личности российского военнослужащего, подозреваемого в расстреле девяти украинских военнопленных во время боевых действий в Курской области. СБУ также обнародовала видео допроса задержанного, в ходе которого он признал свое участие в преступлении.

Россиянин убил девять украинских военнопленных

По данным следствия, речь идет о военнослужащем Вооруженных сил РФ Сергее Скобелеве, который проходил службу в 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота России. Правоохранители собрали доказательную базу, подтверждающую его причастность к военному преступлению.

Как установили следователи, в октябре 2024 года Скобелев исполнял обязанности командира штурмовой группы и получил приказ атаковать позиции Сил обороны Украины. Во время боя российские военные захватили в плен девять украинских защитников.

В СБУ отмечают, что сначала пленникам пообещали обмен. Однако впоследствии, по приказу командира, все девять украинских военнослужащих были расстреляны из штатного стрелкового оружия. После этого российские военные забрали личные вещи погибших и покинули место преступления, продолжив боевые действия.

Приблизительно через неделю после инцидента Сергей Скобелев попал в плен в Сил обороны Украины. Во время первоначальных допросов он отрицал свою причастность к расстрелу. Однако, после того как СБУ собрала и предъявила совокупность доказательств, задержанный признал факт участия в преступлении.

В Службе безопасности Украины отмечают, что расстрел военнопленных является грубым нарушением Женевской конвенции и норм международного гуманитарного права. В настоящее время готовится официальное уведомление о подозрении. После завершения следственных действий фигуранту грозит суровое уголовное наказание за военные преступления.

В СБУ подчеркивают, что работа по документированию преступлений российских военных продолжается, а все виновные в издевательствах и убийствах украинских пленных будут привлечены к ответственности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в 2025 году российские власти резко увеличили расходы на захоронения военных, погибших в войне против Украины, а также на установление мемориалов в их честь. Об этом сообщает Верстка, проанализировав данные с портала государственных закупок.