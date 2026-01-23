2025 рік для рф став рекордним по витратам на поховання солдатів, які загинули в Україні

У 2025 році російська влада різко збільшила витрати на поховання військових, загиблих у війні проти України, а також на встановлення меморіалів на їхню честь. Про це повідомляє Верстка, проаналізувавши дані з порталу державних закупівель.

Втрати армії РФ на війні 2025 рік

За підрахунками журналістів, лише за офіційними тендерами у 2025 році на меморіали учасникам так званої "СВО" було спрямовано понад 111 млн рублів. Ще щонайменше 17,8 млн рублів держава витратила на поховання військових, які загинули під час бойових дій в Україні. У перерахунку це становить приблизно $1,6 млн.

Ці суми стали найбільшими з початку повномасштабної війни. Для порівняння:

у 2022 році подібні закупівлі взагалі не проводилися;

у 2023-му на меморіали виділили лише 880 тисяч рублів, а на поховання — 5,2 млн;

у 2024 році витрати зросли до 24,5 млн рублів на меморіали та 11,8 млн — на похорони.

Таким чином, у 2025 році видатки на ці цілі збільшилися в кілька разів, що може свідчити як про зростання кількості загиблих, так і про бажання влади активніше закріплювати війну в публічному просторі через пам’ятники та ритуали.

Журналісти наголошують, що дані з порталу держзакупівель відображають лише частину реальних витрат. Значні кошти на поховання та меморіалізацію загиблих також виділяються через регіональні бюджети, підконтрольні фонди та напівофіційні організації, які не завжди проходять через відкриті тендери.

На тлі війни, що триває, витрати на смерть та пам’ять стають окремою статтею державної політики рф, яка з кожним роком потребує дедалі більше ресурсів.

