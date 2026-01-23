Російські війська можуть вичерпати ресурс до весни: яка ділянка фронту переломна

Російська армія ризикує суттєво виснажитися у боях за Покровськ та Мирноград вже до весни цього року. Про це заявив командувач 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Євгеній Ласійчук в інтерв’ю BBC News Україна.

Ситуація у Покровську і Мирнограді

Активні бойові дії на цьому напрямку тривають уже близько півтора року. Попри регулярні заяви російської сторони про "просування", українські військові утримують контроль над північними районами обох міст. Саме ці ділянки залишаються ключовими для оборони всієї агломерації.

За даними ЗСУ, загальне угруповання російських військ на цьому напрямку може сягати близько 150 тисяч осіб. Водночас безпосередньо в Покровську, за оцінками військових, перебуває не більше тисячі окупантів. Основні сили противник зосереджує навколо міст, намагаючись тиснути чисельністю та постійними штурмами.

Ласійчук наголосив, що Покровськ і Мирноград мають не лише тактичне, а й стратегічне значення. У разі втрати контролю над цими населеними пунктами російські війська можуть використати зосереджене угруповання для подальшого наступу в напрямку Краматорська та Слов’янська, а також створити загрозу для Харківської або Дніпропетровської областей.

При цьому командувач утримався від конкретних прогнозів щодо термінів утримання міст. За його словами, все залежить від наявних ресурсів, особового складу та здатності України підтримувати оборону на високому рівні.

Водночас генерал висловив припущення, що за нинішніх умов до весни противник може бути суттєво виснажений, що змусить його знизити темпи наступу. Винятком може стати лише сценарій, за якого Росія перекине на цей напрямок додаткові резерви, зокрема підрозділи морської піхоти.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у соціальних мережах та Telegram поширюють відео і дописи про ймовірні масові знущання над російськими військовими у військовій частині 21634, яка розташована у селі Сергіївка (Приморський край РФ). Автори публікацій називають те, що відбувається, “поточним конвеєром” тиску й принижень.