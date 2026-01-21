Російські катування та на фронт навіть з ампутацією: пекельна російська бригада

У соціальних мережах та Telegram поширюють відео і дописи про ймовірні масові знущання над російськими військовими у військовій частині 21634, яка розташована у селі Сергіївка (Приморський край РФ). Автори публікацій називають те, що відбувається, “поточним конвеєром” тиску й принижень.

Російські катування російських солдат

У повідомленнях стверджують, що в частині нібито системно застосовують насильство, психологічний тиск та вимагання. Окремо заявляється про злочини сексуального характеру. Також автори дописів пишуть, що там можуть утримувати поранених із тяжкими травмами — включно з ампутаціями — і згодом знову відправляти їх у зону бойових дій.

У фрагментах відео, які розходяться мережею, чути грубі погрози та лайку. Також у дописі йдеться про військового з важкою травмою, якого, за твердженням авторів, тримають у частині тривалий час і періодично принижують.

Наразі незалежно підтвердити всі заяви з цих публікацій з відкритих джерел складно. Офіційних коментарів російських силових структур із детальною відповіддю на звинувачення станом на момент публікації не наводиться. Водночас сама поява подібних відео вкотре підживлює дискусію про поводження з особовим складом у російській армії, зокрема щодо поранених і тих, хто намагається уникнути повернення на фронт після лікування.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії дедалі чіткіше вимальовується нова соціальна модель: учасники війни проти України отримують особливий правовий статус, тоді як решта населення поступово відсувається на другий план. Держава фактично формує для військових і їхніх родин окрему систему можливостей — у сфері освіти, роботи, кредитів, соціальних виплат і житла.

Лише з 2022 року на федеральному рівні ухвалено 154 закони, які надають учасникам війни додаткові пільги. Черговий законопроєкт, ухвалений Держдумою в першому читанні, передбачає: колишніх військових буде складніше звільнити під час скорочень, ніж звичайних працівників.

