Война с Россией Российские пытки и на фронт даже с ампутацией: адская российская бригада
Российские пытки и на фронт даже с ампутацией: адская российская бригада

В сети появилось видео и сообщение о вероятном "карательном конвейере" в воинской части РФ, где, по заявлениям авторов публикации, издеваются над военными — в частности содержат раненых и требуют деньги

21 января 2026, 18:01
Ткачова Марія

В социальных сетях и Telegram распространяют видео и сообщения о возможных массовых издевательствах над российскими военными в воинской части 21634, расположенной в селе Сергеевка (Приморский край РФ). Авторы публикаций называют происходящее "текущим конвейером" давления и унижений.

Российские пытки и на фронт даже с ампутацией: адская российская бригада

Российские пытки российских солдат

В сообщениях утверждают, что в части якобы системно применяются насилие, психологическое давление и вымогательство. Отдельно заявляется о преступлениях сексуального характера. Также авторы сообщений пишут, что там могут содержать раненых с тяжелыми травмами, включая ампутации, и впоследствии снова отправлять их в зону боевых действий.

Во фрагментах видео, которые расходятся по сети, слышны грубые угрозы и брань. Также в сообщении говорится о военном с тяжелой травмой, которого, по утверждению авторов, держат в части длительное время и периодически унижают.

Независимо подтвердить все заявления из этих публикаций из открытых источников сложно. Официальные комментарии российских силовых структур с детальным ответом на обвинение по состоянию на момент публикации не приводятся. В то же время само появление подобных видео в очередной раз подпитывает дискуссию об обращении с личным составом в российской армии, в том числе раненых и тех, кто пытается избежать возвращения на фронт после лечения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России все четче вырисовывается новая социальная модель: участники войны против Украины получают особый правовой статус, тогда как остальное население постепенно отодвигается на второй план. Государство фактически формирует для военных и их семей отдельную систему возможностей в сфере образования, работы, кредитов, социальных выплат и жилья.
Только с 2022 года на федеральном уровне принято 154 закона, предоставляющих участникам войны дополнительные льготы. Очередной законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, предусматривает: бывших военных будет сложнее уволить при сокращениях, чем обычных работников.



