Российские войска могут исчерпать ресурс до весны: какой участок фронта переломный

Российская армия рискует существенно измотаться в боях за Покровск и Мирноград уже к весне этого года. Об этом заявил командующий 7-м корпусом быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ Евгений Ласийчук в интервью BBC News Украина.

Ситуация в Покровске и Мирнограде

Активные боевые действия в этом направлении продолжаются уже около полутора лет. Несмотря на регулярные заявления российской стороны о продвижении, украинские военные удерживают контроль над северными районами обоих городов. Именно эти участки остаются ключевыми для защиты всей агломерации.

По данным ВСУ, общая группировка российских войск в этом направлении может достигать около 150 тысяч человек. В то же время, непосредственно в Покровске, по оценкам военных, находится не более тысячи оккупантов. Основные силы противник сосредотачивается вокруг городов, пытаясь давить численностью и постоянными штурмами.

Ласийчук подчеркнул, что Покровск и Мирноград имеют не только тактическое, но и стратегическое значение. При потере контроля над этими населенными пунктами российские войска могут использовать сосредоточенную группировку для дальнейшего наступления в направлении Краматорска и Славянска, а также создать угрозу для Харьковской или Днепропетровской областей.

При этом командующий воздержался от конкретных прогнозов сроков содержания городов. По его словам, все зависит от имеющихся ресурсов, личного состава и способности Украины поддерживать оборону на высоком уровне.

В то же время генерал предположил, что в нынешних условиях до весны противник может быть существенно истощен, что заставит его снизить темпы наступления. Исключением может стать только сценарий, при котором Россия перебросит по этому направлению дополнительные резервы, в частности подразделения морской пехоты.

