logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Российские войска могут исчерпать ресурс до весны: какой участок фронта переломный
commentss НОВОСТИ Все новости

Российские войска могут исчерпать ресурс до весны: какой участок фронта переломный

Российские войска могут потерять наступательный потенциал на Покровском направлении уже к весне из-за значительных потерь и затяжных боев, считает украинское командование

23 января 2026, 18:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российская армия рискует существенно измотаться в боях за Покровск и Мирноград уже к весне этого года. Об этом заявил командующий 7-м корпусом быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ Евгений Ласийчук в интервью BBC News Украина.

Российские войска могут исчерпать ресурс до весны: какой участок фронта переломный

Ситуация в Покровске и Мирнограде

Активные боевые действия в этом направлении продолжаются уже около полутора лет. Несмотря на регулярные заявления российской стороны о продвижении, украинские военные удерживают контроль над северными районами обоих городов. Именно эти участки остаются ключевыми для защиты всей агломерации.

По данным ВСУ, общая группировка российских войск в этом направлении может достигать около 150 тысяч человек. В то же время, непосредственно в Покровске, по оценкам военных, находится не более тысячи оккупантов. Основные силы противник сосредотачивается вокруг городов, пытаясь давить численностью и постоянными штурмами.

Ласийчук подчеркнул, что Покровск и Мирноград имеют не только тактическое, но и стратегическое значение. При потере контроля над этими населенными пунктами российские войска могут использовать сосредоточенную группировку для дальнейшего наступления в направлении Краматорска и Славянска, а также создать угрозу для Харьковской или Днепропетровской областей.

При этом командующий воздержался от конкретных прогнозов сроков содержания городов. По его словам, все зависит от имеющихся ресурсов, личного состава и способности Украины поддерживать оборону на высоком уровне.

В то же время генерал предположил, что в нынешних условиях до весны противник может быть существенно истощен, что заставит его снизить темпы наступления. Исключением может стать только сценарий, при котором Россия перебросит по этому направлению дополнительные резервы, в частности подразделения морской пехоты.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в социальных сетях и Telegram распространяют видео и сообщения о возможных массовых издевательствах над российскими военными в воинской части 21634, расположенной в селе Сергеевка (Приморский край РФ). Авторы публикаций называют происходящее "текущим конвейером" давления и унижений.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cwyggnrkzm4o
Теги:

Новости

Все новости