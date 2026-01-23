2025 год для России стал рекордным по расходам на похороны солдат, погибших в Украине

В 2025 году российские власти резко увеличили расходы на погребение военных, погибших в войне против Украины, а также на установление мемориалов в их честь. Об этом сообщает Верстка , проанализировав данные с портала государственных закупок.

Потери армии рф на войне 2025 год

По подсчетам журналистов, только по официальным тендерам в 2025 году на мемориалы участникам так называемой СВО было направлено более 111 млн рублей. Еще не менее 17,8 млн рублей государство потратило на захоронения военных, погибших во время боевых действий в Украине. В пересчете это составляет примерно $1,6 млн.

Эти суммы стали самыми большими с начала полномасштабной войны. Для сравнения:

в 2022 году подобные закупки вообще не производились;

в 2023-м на мемориалы выделили всего 880 тысяч рублей, а на погребение — 5,2 млн;

в 2024 году расходы выросли до 24,5 млн рублей на мемориалы и 11,8 млн — на похороны.

Таким образом, в 2025 году расходы на эти цели увеличились в несколько раз, что может свидетельствовать как о росте числа погибших, так и о желании властей более активно закреплять войну в публичном пространстве через памятники и ритуалы.

Журналисты отмечают, что данные с портала госзакупок отражают только часть реальных расходов. Значительные средства на погребение и мемориализацию погибших также выделяются через региональные бюджеты, подконтрольные фонды и полуофициальные организации, не всегда проходящие через открытые тендеры.

На фоне продолжающейся войны расходы на смерть и память становятся отдельной статьей государственной политики России, которая с каждым годом требует все больше ресурсов.

