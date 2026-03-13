Російських солдатів ґвалтують за відмову йти на штурм: ГУР перехопило шокуючу розмову командирів РФ (ВІДЕО)



















Російські командири віддають накази ґвалтувати та калічити підлеглих, які намагаються врятувати своє життя і відмовляються брати участь у безнадійних штурмах, що майже гарантовано закінчуються їхньою смертю.

ГУР перехопило розмову російських командирів про насильство над підлеглими (Фото ілюстративне)

Як передають "Коментарі", про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, відповідну розмову ватажка загарбників перехопили фахівці ГУР. Перехоплення свідчить про те, що у підрозділах армії РФ панує атмосфера жорстокого насильства і страху.

У розмові один із російських військових повідомляє про затримання солдата, який відмовився виконувати наказ.

"Забрали-забрали, п'ятисотого привели сюди, ось зараз проведемо профілактичну бесіду", – каже він.

Після цього командир підрозділу наказує підлеглим вчинити над військовим акт сексуального насильства, фактично заохочуючи знущання та приниження.





У розвідці наголошують, що подібні методи свідчать про повну деградацію системи управління в армії РФ.

Перехоплена розмова доводить, що для російських загарбників поняття "права людини" чи навіть "військовий статут" не мають жодного значення, а дисципліна тримається виключно на страху та жорстокості.

За даними ГУР, у лавах російської армії сформувалася атмосфера тотального залякування, де командири без вагань віддають накази знущатися з підлеглих.

Військових, які відмовляються брати участь у безнадійних атаках, карають різними способами – від побиття до катувань.

У повідомленні зазначається, що солдатів нерідко тримають на позиціях зв’язаними, під загрозою зброї, а будь-яка спроба втечі або спротиву може закінчитися розстрілом на місці.

У розвідці підкреслюють, що такі практики фактично перетворюють російських військових на заручників власного командування.

Раніше повідомлялося, що російські солдати часто намагаються уникати зв’язку з командирами, щоб не отримувати накази про нові штурми, які майже завжди призводять до великих втрат.

