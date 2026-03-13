Российские солдаты насилуют за отказ идти на штурм: ГУР перехватило шокирующий разговор командиров РФ (ВИДЕО)



















Российские командиры отдают приказы насиловать и калечить подчиненных, которые пытаются спасти свою жизнь и отказываются участвовать в безнадежных штурмах, почти гарантированно оканчивающихся их смертью.

ГУР перехватило разговор российских командиров о насилии над подчиненными

Как передают " Комментарии " , об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

По данным разведки, ответный разговор главаря захватчиков перехватили специалисты ГУР. Перехват говорит о том, что в подразделениях армии РФ царит атмосфера жестокого насилия и страха.

В разговоре один из российских военных сообщает о задержании солдата, отказавшегося выполнять приказ.

"Забрали-забрали, пятисотого привели сюда, вот сейчас проведем профилактическую беседу", – говорит он.

После этого командир подразделения приказывает подчиненным совершить над военным акт сексуального насилия, фактически поощряя издевательство и унижение.





В разведке подчеркивают, что подобные методы свидетельствуют о полной деградации системы управления в армии РФ.

Перехваченный разговор доказывает, что для российских захватчиков понятия "права человека" или даже "военный устав" не имеют никакого значения , а дисциплина держится исключительно на страхе и жестокости.

По данным ГУР, в рядах русской армии сформировалась атмосфера тотального устрашения , где командиры без колебаний отдают приказы издеваться над подчиненными.

Военных, которые отказываются участвовать в безнадежных атаках, наказывают разными способами – от избиений до пыток.

В сообщении отмечается, что солдат нередко держат на позициях связанными под угрозой оружия , а любая попытка побега или сопротивления может закончиться расстрелом на месте.

В разведке подчеркивают, что такие практики фактически превращают российских военных в заложников собственного командования .

Ранее сообщалось, что российские солдаты часто пытаются избегать связи с командирами , чтобы не получать приказы о новых штурмах, которые почти всегда приводят к большим потерям.

