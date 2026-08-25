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Російські військові йдуть у бій пішки: командирам армії окупантів висунули жорстке звинувачення

Через нестачу пального окупантам нібито доводиться кидати бронетехніку та вирушати на штурми без машин - українські партизани заявляють про зростання втрат

25 серпня 2026, 09:40
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Кравцев Сергей

У російських підрозділах на Краматорському напрямку нібито виник гострий дефіцит палива, через який військовослужбовці змушені вирушати на штурмові дії без повноцінної підтримки техніки. Про це заявили представники українського партизанського руху "АТЕШ".

Російські військові йдуть у бій пішки: командирам армії окупантів висунули жорстке звинувачення

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За інформацією джерел руху, йдеться про військовослужбовців 70-ї мотострілецької дивізії зі складу російського угруповання військ "Дніпро". Партизани стверджують, що командування підрозділу систематично продає армійське пальне місцевим мешканцям.

Як заявляють в "АТЕШ", паливо нібито реалізується у тилових районах, у тому числі в Донецьку, Луганську та Ростові-на-Дону. В результаті підрозділи стикаються з нестачею паливно-мастильних матеріалів, необхідних для бойової техніки.

Дефіцит палива, за даними партизанів, безпосередньо відбивається на діях російських військових. Виникають проблеми із заправкою автомобілів, бронетехніки та мотоциклів. У результаті особовий склад нібито змушений йти на штурм пішки, позбавляючись мобільності та прикриття броней.

Ще однією серйозною проблемою стає евакуація поранених. За відсутності справної автомобільної техніки вивозити військовослужбовців із поля бою значно складніше та небезпечніше.

В "АТЕШ" стверджують, що сукупність цих факторів вже призводить до збільшення втрат серед російських військових. За їхніми даними, бійці фактично опиняються на передовій без необхідної технічної підтримки.

Якщо інформація підтвердиться, може йтися не просто про проблему з логістикою, а про серйозні наслідки корупції всередині російських підрозділів. Продаж військового палива безпосередньо впливає на здатність армії забезпечувати наступальні дії, евакуювати поранених та зберігати особовий склад.

При цьому заяви "АТЕШ" є даними українського партизанського руху та не були незалежно підтверджені. Однак описана проблема показує вразливість російської армії: навіть за наявності техніки її використання стає неможливим, якщо підрозділи позбавляються базових ресурсів для роботи.

В результаті російські військовослужбовці, за твердженням партизанів, можуть опинятися перед українськими позиціями без бронезахисту та транспорту – фактично перетворюючись на легку мету.

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Джерело: https://t.me/atesh_ua/11129
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