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Российские военные идут в бой пешком: командирам армии оккупантов выставили жесткое обвинение

Из-за нехватки горючего оккупантам якобы приходится бросать бронетехнику и отправляться на штурмы без машин - украинские партизаны заявляют о росте потерь

25 августа 2026, 09:40
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Кравцев Сергей

В российских подразделениях на Краматорском направлении якобы возник острый дефицит топлива, из-за которого военнослужащие вынуждены отправляться на штурмовые действия без полноценной поддержки техники. Об этом заявили представители украинского партизанского движения "АТЕШ".

Российские военные идут в бой пешком: командирам армии оккупантов выставили жесткое обвинение

Российские войска. Фото: из открытых источников

По информации источников движения, речь идет о военнослужащих 70-й мотострелковой дивизии из состава российской группировки войск "Днепр". Партизаны утверждают, что командование подразделения систематически продает армейское горючее местным жителям.

Как заявляют в "АТЕШ", топливо якобы реализуется в тыловых районах, в том числе в Донецке, Луганске и Ростове-на-Дону. В результате подразделения сталкиваются с нехваткой горюче-смазочных материалов, необходимых для боевой техники.

Дефицит топлива, по данным партизан, напрямую отражается на действиях российских военных. Возникают проблемы с заправкой автомобилей, бронетехники и мотоциклов. В итоге личный состав якобы вынужден идти на штурм пешком, лишаясь мобильности и прикрытия броней.

Еще одной серьезной проблемой становится эвакуация раненых. При отсутствии исправной автомобильной техники вывозить военнослужащих с поля боя значительно сложнее и опаснее.

В "АТЕШ" утверждают, что совокупность этих факторов уже приводит к увеличению потерь среди российских военных. По их данным, бойцы фактически оказываются на передовой без необходимой технической поддержки.

Если информация подтвердится, речь может идти не просто о проблеме с логистикой, а о серьезных последствиях коррупции внутри российских подразделений. Продажа военного топлива непосредственно влияет на способность армии обеспечивать наступательные действия, эвакуировать раненых и сохранять личный состав.

При этом заявления "АТЕШ" являются данными украинского партизанского движения и не были независимо подтверждены. Однако описанная проблема показывает уязвимость российской армии: даже при наличии техники ее использование становится невозможным, если подразделения лишаются базовых ресурсов для работы.

В результате российские военнослужащие, по утверждению партизан, могут оказываться перед украинскими позициями без бронезащиты и транспорта – фактически превращаясь в легкую цель.

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Источник: https://t.me/atesh_ua/11129
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