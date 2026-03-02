Російські військові ходять в туалет раз на тиждень: ГУР вразило перехопленою розмовою

Рубрики
Ткачова Марія
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило нове перехоплення розмови російських військовослужбовців, у якій звучать скарги на складні умови служби на передовій.
Перехоплена ГУР розмова про медичну допомогу в армії рф
У записі один із окупантів говорить про нестачу їжі, холоду та відсутність належної медичної допомоги, зазначаючи, що підрозділ перебуває на позиціях у тяжкому стані. За його словами, забезпечення відбувається нерегулярно, а особовий склад змушений тривалий час перебувати без базових умов.
У відповідь співрозмовник, якого в розвідці називають командиром, фактично знімає із себе відповідальність, заявляючи, що військових нібито ніхто не примушував іти на службу.
У ГУР зазначають, що подібні перехоплення свідчать про проблеми з логістикою, медичним забезпеченням та моральним станом у підрозділах російської армії.
Українська розвідка також нагадала про можливість добровільної здачі в полон через проєкт “Хочу жить”.
Російська сторона офіційно не коментувала оприлюднений запис.