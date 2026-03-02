logo_ukra

Російські військові ходять в туалет раз на тиждень: ГУР вразило перехопленою розмовою
Російські військові ходять в туалет раз на тиждень: ГУР вразило перехопленою розмовою

У перехопленій розмові російські військові скаржаться на відсутність забезпечення та медичної допомоги

2 березня 2026, 18:28
Ткачова Марія

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило нове перехоплення розмови російських військовослужбовців, у якій звучать скарги на складні умови служби на передовій.

Російські військові ходять в туалет раз на тиждень: ГУР вразило перехопленою розмовою

Перехоплена ГУР розмова про медичну допомогу в армії рф

У записі один із окупантів говорить про нестачу їжі, холоду та відсутність належної медичної допомоги, зазначаючи, що підрозділ перебуває на позиціях у тяжкому стані. За його словами, забезпечення відбувається нерегулярно, а особовий склад змушений тривалий час перебувати без базових умов.

У відповідь співрозмовник, якого в розвідці називають командиром, фактично знімає із себе відповідальність, заявляючи, що військових нібито ніхто не примушував іти на службу.

У ГУР зазначають, що подібні перехоплення свідчать про проблеми з логістикою, медичним забезпеченням та моральним станом у підрозділах російської армії.

Українська розвідка також нагадала про можливість добровільної здачі в полон через проєкт “Хочу жить”.

Російська сторона офіційно не коментувала оприлюднений запис.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що 1 березня російські війська здійснили понад 20 атак по території Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники та артилерію. Під ударами опинилися три райони регіону, є постраждалі.   
На Нікопольщині внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, господарську споруду та автомобіль. Поранення дістали дві жінки віком 40 та 42 роки. Одна з них перебуває у важкому стані.       
У Маломихайлівській громаді Синельниківського району травмовано 66-річного чоловіка.          
Також під ударами перебували Зеленодольська та Карпівська громади на Криворіжжі. Там зафіксовано пошкодження інфраструктурних об’єктів та магазину.       



https://t.me/DIUkraine/7932
