Российские военные ходят в туалет раз в неделю: ГУР поразило перехваченным разговором

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало новый перехват разговора российских военнослужащих, в котором звучат жалобы на сложные условия службы на передовой.

Перехваченный ГУР разговор о медицинской помощи в армии РФ

В записи один из окупантов говорит о нехватке пищи, холода и отсутствии надлежащей медицинской помощи, отмечая, что подразделение находится на позициях в тяжелом состоянии. По его словам, обеспечение происходит нерегулярно, а личный состав вынужден длительное время находиться без базовых условий.

Ответный собеседник, которого в разведке называют командиром, фактически снимает с себя ответственность, заявляя, что военных якобы никто не заставлял идти на службу.

В ГУР отмечают, что подобные перехваты говорят о проблемах с логистикой, медицинским обеспечением и моральным состоянием в подразделениях российской армии.

Украинская разведка также напомнила о возможности добровольной сдачи в плен через проект Хочу жить.

Российская сторона официально не комментировала обнародованную запись.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что 1 марта российские войска совершили более 20 атак по территории Днепропетровской области, применяя беспилотники и артиллерию. Под ударами оказались три района региона, есть пострадавшие.

На Никопольщине в результате обстрелов повреждены жилые дома, хозяйственное сооружение и автомобиль. Ранения получили две женщины в возрасте 40 и 42 года. Одна из них находится в тяжелом состоянии.

В Маломихайловской общине Синельниковского района травмирован 66-летний мужчина.

Также под ударами находились Зеленодольские и Карповские общины на Криворожье. Там зафиксированы повреждения инфраструктурных объектов и магазина.

