Российские военные ходят в туалет раз в неделю: ГУР поразило перехваченным разговором

Ткачова Марія
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало новый перехват разговора российских военнослужащих, в котором звучат жалобы на сложные условия службы на передовой.
Перехваченный ГУР разговор о медицинской помощи в армии РФ
В записи один из окупантов говорит о нехватке пищи, холода и отсутствии надлежащей медицинской помощи, отмечая, что подразделение находится на позициях в тяжелом состоянии. По его словам, обеспечение происходит нерегулярно, а личный состав вынужден длительное время находиться без базовых условий.
Ответный собеседник, которого в разведке называют командиром, фактически снимает с себя ответственность, заявляя, что военных якобы никто не заставлял идти на службу.
В ГУР отмечают, что подобные перехваты говорят о проблемах с логистикой, медицинским обеспечением и моральным состоянием в подразделениях российской армии.
Украинская разведка также напомнила о возможности добровольной сдачи в плен через проект Хочу жить.
Российская сторона официально не комментировала обнародованную запись.