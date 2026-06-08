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Російські війська відступають з важливого плацдарму на півдні України: деталі від АТЕШ

Через проблеми з логістикою російські військові залишають позиції на Миколаївщині, натомість різко нарощують застосування FPV-дронів

8 червня 2026, 13:22
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Кравцев Сергей

Російські війська поступово залишають Кінбурнську косу на Миколаївщині через серйозні проблеми із забезпеченням. За інформацією партизанського руху "АТЕШ", постачання окупаційного угруповання фактично заблоковане, а більшість російських військових уже покинули свої позиції на цій території.

Російські війська відступають з важливого плацдарму на півдні України: деталі від АТЕШ

Російські війська

Втім, одночасно із відходом із Кінбурнської коси противник продовжує посилювати повітряний тиск на українські сили та прифронтові населені пункти. Основний акцент російська армія робить на масованому використанні безпілотників різних типів.

Як повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, окупанти значно збільшили кількість атак за допомогою FPV-дронів і баражуючих боєприпасів. Щодня українські військові фіксують понад дві тисячі ударів такими засобами ураження.

Особливе занепокоєння викликає те, що приблизно третина всіх застосованих безпілотників припадає на дрони типу "Ланцет" та безпілотні літальні апарати літакового типу "Молнія". Саме ці засоби ворог активно використовує для ураження техніки, укріплень і логістичних маршрутів Сил оборони України.

За минулий тиждень російська армія здійснила понад 14,2 тисячі ударів із використанням дронів. Такий показник свідчить про безпрецедентну інтенсивність застосування безпілотних систем на південній ділянці фронту.

Найвища активність ворожих БПЛА спостерігається саме на півдні України. Особливо складною залишається ситуація на Придніпровському напрямку, де окупанти майже безперервно використовують розвідувальні та ударні дрони.

Експерти зазначають, що російське командування дедалі більше покладається на безпілотні технології, намагаючись компенсувати втрати особового складу та труднощі з утриманням окремих плацдармів, зокрема на Кінбурнській косі.

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