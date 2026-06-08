Российские войска отступают с важного плацдарма на юге Украины: детали от АТЕШ

Российские войска постепенно покидают Кинбурнскую косу в Николаевской области из-за серьезных проблем с обеспечением. По информации партизанского движения "АТЕШ", поставки оккупационной группировки фактически заблокированы, а большинство российских военных уже покинули свои позиции на этой территории.

Российские войска

Однако одновременно с уходом из Кинбурнской косы противник продолжает усиливать воздушное давление на украинские силы и прифронтовые населенные пункты. Основной акцент российская армия делает на массированном использовании беспилотников разных типов.

Как сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, оккупанты значительно увеличили количество атак с помощью FPV-дронов и баражирующих боеприпасов. Каждый день украинские военные фиксируют более двух тысяч ударов такими средствами поражения.

Особую обеспокоенность вызывает то, что примерно треть всех применяемых беспилотников приходится на дроны типа Ланцет и беспилотные летательные аппараты самолетного типа Молния. Именно эти средства враг активно используют для поражения техники, укреплений и логистических маршрутов Сил обороны Украины.

За прошедшую неделю российская армия нанесла более 14,2 тысяч ударов с использованием дронов. Такой показатель свидетельствует о беспрецедентной интенсивности использования беспилотных систем на южном участке фронта.

Высокая активность враждебных БПЛА наблюдается именно на юге Украины. Особенно сложной остается ситуация на Приднепровском направлении, где оккупанты почти непрерывно используют разведывательные и ударные дроны.

Эксперты отмечают, что российское командование все больше возлагается на беспилотные технологии, пытаясь компенсировать потери личного состава и трудности с удержанием отдельных плацдармов, в частности, на Кинбурнской косе.

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