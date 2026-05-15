Російські виші масово штовхають студентів на війну: яку умову поставив Кремль

Російські університети дедалі активніше залучають студентів до війни проти України, пропонуючи їм контракти на службу операторами безпілотників. Як повідомляє Bloomberg, для вербування молоді використовують не лише фінансові бонуси та пільги, а й прямий психологічний тиск і навіть погрози відрахування.

За даними незалежного російського журналу “Гроза”, щонайменше 270 вишів у РФ уже беруть участь у кампанії з набору студентів до армії. Особливий акцент робиться на молоді з технічними навичками – програмістах, геймерах, кіберспортсменах і майбутніх інженерах.

Так, у Московський державний технічний університет імені Баумана студентам пропонують залишити навчання на рік, вступити до підрозділів безпілотних систем і заробити понад 5 мільйонів рублів. Після служби їм обіцяють безкоштовне поновлення навчання та статус ветерана бойових дій. При цьому вербувальники переконують, що оператори дронів нібито працюватимуть далеко від передової.

Подібні кампанії проводять і в інших навчальних закладах. У рекламних матеріалах Санкт-Петербурзький державний медичний університет прямо вказано, що пріоритет надається геймерам, пілотам дронів і програмістам. Потенційним новобранцям обіцяють зарплати у кілька мільйонів рублів, податкові пільги, списання кредитів і навіть земельні ділянки.

Втім, за красивими обіцянками дедалі частіше стоїть примус. Частина студентів заявляє про погрози від адміністрацій університетів. Зокрема, у Казанський інноваційний університет студентам нібито прямо заявили про відрахування та запропонували “єдиний шлях повернення” – через військкомат.

Юристи попереджають: попри рекламу “річних контрактів”, російське законодавство воєнного часу фактично не дозволяє розірвати контракт до завершення так званої “спецоперації”. Крім того, після підписання угоди новобранців можуть перевести не лише до підрозділів дронів, а й безпосередньо на фронт як піхотинців.

