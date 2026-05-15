Российские вузы массово толкают студентов на войну: какое условие поставил Кремль

Российские университеты все активнее вовлекают студентов в войну против Украины, предлагая им контракты на службу операторами беспилотников. Как сообщает Bloomberg, для вербовки молодежи используют не только финансовые бонусы и льготы, но прямое психологическое давление и даже угрозы отчисления.

Российские войска.

По данным независимого российского журнала "Гроза", не менее 270 вузов в РФ уже участвуют в кампании по набору студентов в армию. Особый акцент делается на молодежи с техническими навыками – программистами, геймерами, киберспортсменами и будущими инженерами.

Так, в Московский государственный технический университет имени Баумана студентам предлагают оставить обучение в год, поступить в подразделения беспилотных систем и заработать более 5 миллионов рублей. После службы им обещают бесплатное обновление обучения и статус ветерана боевых действий. При этом вербовщики убеждают, что операторы дронов якобы будут работать вдали от передовой.

Подобные кампании проводятся и в других учебных заведениях. В рекламных материалах Санкт-Петербургский государственный медицинский университет прямо указано, что приоритет отдается геймерам, пилотам дронов и программистам. Потенциальным новобранцам обещают зарплаты в несколько миллионов рублей, налоговые льготы, списание кредитов и даже земельные участки.

Впрочем, за красивыми обещаниями все чаще стоит принуждение. Часть студентов заявляет об угрозах администраций университетов. В частности, в Казанский инновационный университет студентам якобы прямо заявили об отчислении и предложили "единственный путь возвращения" – через военкомат.

Юристы предупреждают: несмотря на рекламу "годовых контрактов", российское законодательство военного времени фактически не позволяет расторгнуть контракт до завершения так называемой "спецоперации". Кроме того, после подписания соглашения новобранцев могут перевести не только в подразделы дронов, но и непосредственно на фронт как пехотинцев.

