Російські танки таки поїдуть в Європу: які перші п’ять країн мають бути готові

Російські танки, які були захоплені українськими військовими під час повномасштабної війни, можуть отримати нове життя – вже як музейні експонати в Європі. Кабінет міністрів підтримав створення механізму, який дозволить передавати іноземним музеям знищену та виведену з експлуатації російську військову техніку. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Танк. Фото: з відкритих джерел

Першими країнами, музеї яких планують отримати українські трофеї, стануть Литва, Латвія, Естонія, Данія та Нідерланди. Йдеться, зокрема, про танки Т-72, які використовуватимуть для виставок та тематичних експозицій.

У Міноборони наголошують, що передаватимуть лише техніку, яка вже втратила бойові властивості. Вона не повинна містити вибухонебезпечних елементів, щоб її можна було безпечно демонструвати відвідувачам.

Ініціатива має не лише культурний, а й інформаційний вимір. Українська влада розглядає такі експозиції як можливість показати європейській аудиторії реальні матеріальні свідчення російської агресії.

У Міністерстві оборони зазначають, що музейні виставки за кордоном допоможуть розповідати про перебіг боротьби України за незалежність, а також розвивати культурну дипломатію та співпрацю з іноземними музейними установами.

Фактично російська техніка, яка ще недавно використовувалася для бойових дій проти України, перетвориться на публічні докази війни. Трофейні Т-72 з українського поля бою можуть стати символічними експонатами, які європейці побачать не на кадрах із фронту, а безпосередньо у своїх містах.

Рішення ухвалили за ініціативи Міністерства оборони та Міністерства культури України. Механізм має зробити передачу такої техніки іноземним музеям системною.

Також видання "Коментарі" повідомляло – це вже серйозно: на фронті було помічено новий російський танк.



