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Российские танки поедут в Европу: какие первые пять стран должны быть готовы

Кабмин поддержал механизм бесплатной передачи уничтоженной российской техники иностранным музеям

14 августа 2026, 15:45
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Кравцев Сергей

Российские танки, захваченные украинскими военными во время полномасштабной войны, могут получить новую жизнь – уже как музейные экспонаты в Европе. Кабинет министров поддержал создание механизма, позволяющего передавать иностранным музеям уничтоженную и выведенную из эксплуатации российскую военную технику. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Российские танки поедут в Европу: какие первые пять стран должны быть готовы

Танк. Фото: из открытых источников

Первыми странами, музеи которых планируют получить украинские трофеи, станут Литва, Латвия, Эстония, Дания и Нидерланды. Речь идет, в частности, о танках Т-72, которые будут использоваться для выставок и тематических экспозиций.

В Минобороны подчеркивают, что будут передавать только технику, уже потерявшую боевые свойства. Она не должна содержать взрывоопасные элементы, чтобы ее можно было безопасно демонстрировать посетителям.

Инициатива имеет не только культурное, но и информационное измерение. Украинские власти рассматривают такие экспозиции как возможность показать европейской аудитории реальные материальные свидетельства российской агрессии.

В Министерстве обороны отмечают, что музейные выставки за границей помогут рассказывать о ходе борьбы Украины за независимость, а также развивать культурную дипломатию и сотрудничество с иностранными музейными учреждениями.

Фактически российская техника, еще недавно использовавшаяся для боевых действий против Украины, превратится в публичные доказательства войны. Трофейные Т-72 с украинского поля боя могут стать символическими экспонатами, которые увидят европейцы не на кадрах с фронта, а непосредственно в своих городах.

Решение было принято по инициативе Министерства обороны и Министерства культуры Украины. Механизм должен сделать передачу такой техники иностранным музеям системной.

Также издание "Комментарии" сообщало – это уже серьезно: на фронте был замечен новый российский танк.




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Источник: https://mod.gov.ua/news/ukraina-peredaie-muzeiam-derzhav-partneriv-zrazky-znyshchenoi-tekhniky-rf
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