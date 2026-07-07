Це вже серйозно: на фронті було помічено новий російський танк

Російська армія почала використовувати на фронті чергову модернізовану версію основного бойового танка Т-72Б3, оснащену системою активного захисту Арена-М. На це звернули увагу аналітики Military Watch Magazine після появи відеозапису з бойової машини, поміченої на одній із ділянок лінії фронту.

Танк РФ. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, танк було зафіксовано в замаскованій вогневій позиції в районі Дніпропетровського напрямку, де діє російське угруповання "Центр". Аналітики вважають, що поява цієї техніки підтверджує продовження програми модернізації бронетанкових підрозділів РФ та оснащення їх сучасними засобами захисту.

Головною особливістю нової версії Т-72Б3 стала інтеграція комплексу активного захисту Арена-М. Система за допомогою радіолокаційних датчиків виявляє протитанкові боєприпаси, що наближаються, і автоматично вражає їх ще до попадання в танк. За оцінкою Military Watch Magazine, наявність подібних комплексів значно підвищує живучість бронемашин і виділяє їх на тлі більшості танків, що знаходяться на озброєнні України та багатьох країн НАТО, де подібні системи поки що не набули масового поширення.

Експерти нагадують, що роботи над сімейством комплексів "Арена" в Росії велися ще з 1990-х років, проте тривалий час проект стримувався нестачею фінансування. Масове використання комплексу почалося лише останніми роками. Перші підтвердження появи "Арени-М" на танках Т-72Б3 з'явилися навесні 2025 після повідомлень про оснащення аналогічними системами новітніх Т-90М.

Військові аналітики зазначають, що системи активного захисту вже довели свою ефективність у інших конфліктах. Зокрема, ізраїльський комплекс Trophy неодноразово застосовувався армією Ізраїлю у секторі Газа та на півдні Лівану, де успішно перехоплював протитанкові ракети та гранати. Водночас фахівці наголошують, що жодна подібна система не забезпечує абсолютного захисту, а тактика її подолання продовжує вдосконалюватися.

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