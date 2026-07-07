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Опасный маневр России: почему британские F-35 срочно подняли в воздух

Российский самолет проигнорировал радиосвязь и начал сбрасывать гидроакустические буи рядом с авианосцем HMS Prince of Wales

7 июля 2026, 09:05
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Кравцев Сергей

В Норвежском море произошел новый инцидент между российской авиацией и силами НАТО. Морской патрульный самолет России Ту-142 приблизился к британской авианосной ударной группе во главе с HMS Prince of Wales, проигнорировал международные радиовызовы и начал сбрасывать гидроакустические буи в непосредственной близости от кораблей. Об этом сообщает издание The Aviationist. 

Опасный маневр России: почему британские F-35 срочно подняли в воздух

Самолет Ту-142. Фото: из открытых источников

После опасного сближения с авианосцем с палубы HMS Prince of Wales были подняты истребители пятого поколения F-35B, которые перехватили российский самолет и сопровождали его до выхода из района.

По данным британского Министерства обороны, экипаж Ту-142 не отвечал на запросы по международным каналам связи, а его действия были охарактеризованы как опасные и непрофессиональные. Особую обеспокоенность вызвал массовый сброс гидроакустических буев даже после появления рядом британских истребителей.

Военные аналитики отмечают, что подобные устройства используются для поиска подводных лодок, однако могут выполнять и разведывательные функции. Собирая акустические характеристики кораблей НАТО, такие системы позволяют российским военным совершенствовать методы обнаружения и сопровождения корабельных группировок Альянса.

Эксперты не исключают, что часть сброшенных буев впоследствии могла быть поднята силами НАТО для изучения их технических возможностей и оценки применяемых Россией технологий.

Издание напоминает, что Ту-142 остается одним из ключевых самолетов российской морской авиации, выполняя задачи, аналогичные американским P-8 Poseidon. При этом недавно украинские силы нанесли удар по аэродрому в Таганроге, где, по имеющимся данным, были уничтожены как минимум один Ту-142 и специализированный самолет связи Ту-142МР, используемый для взаимодействия с подводными лодками России.

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Источник: https://theaviationist.com/2026/07/06/russian-tu142-hms-pwls/#deny
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