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Небезпечний маневр Росії: чому британські F-35 терміново підняли у повітря

Російський літак проігнорував радіозв'язок і почав скидати гідроакустичні буї поряд з авіаносцем HMS Prince of Wales

7 липня 2026, 09:05
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Кравцев Сергей

У Норвезькому морі стався новий інцидент між російською авіацією та силами НАТО. Морський патрульний літак Росії Ту-142 наблизився до британської авіаносної ударної групи на чолі з HMS Prince of Wales, проігнорував міжнародні радіовиклики і почав скидати гідроакустичні буї поблизу кораблів. Про це повідомляє видання The Aviationist.

Небезпечний маневр Росії: чому британські F-35 терміново підняли у повітря

Літак Ту-142. Фото: з відкритих джерел

Після небезпечного зближення з авіаносцем з палуби HMS Prince of Wales підняли винищувачі п'ятого покоління F-35B, які перехопили російський літак і супроводжували його до виходу з району.

За даними британського Міністерства оборони, екіпаж Ту-142 не відповідав на запити міжнародними каналами зв'язку, а його дії були охарактеризовані як небезпечні та непрофесійні. Особливе занепокоєння викликало масове скидання гідроакустичних буїв навіть після появи поряд британських винищувачів.

Військові аналітики зазначають, що подібні пристрої використовуються для пошуку підводних човнів, проте можуть виконувати розвідувальні функції. Збираючи акустичні характеристики кораблів НАТО, такі системи дозволяють російським військовим удосконалювати методи виявлення та супроводу корабельних угруповань Альянсу.

Експерти не виключають, що частина скинутих буїв згодом могла бути піднята силами НАТО для вивчення їхніх технічних можливостей та оцінки технологій, що застосовуються Росією.

Видання нагадує, що Ту-142 залишається одним із ключових літаків російської морської авіації, виконуючи завдання, аналогічні американським P-8 Poseidon. При цьому нещодавно українські сили завдали удару по аеродрому в Таганрозі, де, за наявними даними, було знищено щонайменше один Ту-142 і спеціалізований літак зв'язку Ту-142МР, який використовується для взаємодії з підводними човнами Росії.

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Джерело: https://theaviationist.com/2026/07/06/russian-tu142-hms-pwls/#deny
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