Это уже серьезно: на фронте был замечен новый российский танк

Российская армия начала использовать на фронте очередную модернизированную версию основного боевого танка Т-72Б3, оснащенную системой активной защиты "Арена-М". На это обратили внимание аналитики Military Watch Magazine после появления видеозаписи с боевой машины, замеченной на одном из участков линии фронта.

Танк РФ. Фото: из открытых источников

По данным издания, танк был зафиксирован в замаскированной огневой позиции в районе Днепропетровского направления, где действует российская группировка "Центр". Аналитики считают, что появление этой техники подтверждает продолжение программы модернизации бронетанковых подразделений РФ и оснащения их современными средствами защиты.

Главной особенностью новой версии Т-72Б3 стала интеграция комплекса активной защиты "Арена-М". Система с помощью радиолокационных датчиков обнаруживает приближающиеся противотанковые боеприпасы и автоматически поражает их еще до попадания в танк. По оценке Military Watch Magazine, наличие подобных комплексов значительно повышает живучесть бронемашин и выделяет их на фоне большинства танков, находящихся на вооружении Украины и многих стран НАТО, где подобные системы пока не получили массового распространения.

Эксперты напоминают, что работы над семейством комплексов "Арена" в России велись еще с 1990-х годов, однако длительное время проект сдерживался нехваткой финансирования. Массовое внедрение комплекса началось лишь в последние годы. Первые подтверждения появления "Арены-М" на танках Т-72Б3 появились весной 2025 года после сообщений об оснащении аналогичными системами новейших Т-90М.

Военные аналитики отмечают, что системы активной защиты уже доказали свою эффективность в других конфликтах. В частности, израильский комплекс Trophy неоднократно применялся армией Израиля в секторе Газа и на юге Ливана, где успешно перехватывал противотанковые ракеты и гранаты. Вместе с тем специалисты подчеркивают, что ни одна подобная система не обеспечивает абсолютную защиту, а тактика ее преодоления продолжает совершенствоваться.

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