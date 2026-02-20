Північноамериканське командування аерокосмічної оборони (NORAD) зафіксувало та перехопило групу російських військових літаків, які увійшли в зону розпізнавання ППО Аляски. До складу російської авіагрупи входили "два стратегічні бомбардувальники Ту-95, два винищувачі Су-35С і один літак бойового управління А-50".

Російські стратегічні бомбардувальники та винищувачі увійшли в зону ППО Аляски: відповідь США

Для ідентифікації та супроводу російських бортів Сполучені Штати підняли в повітря значну групу авіації, зокрема "винищувачі F-16 і F-35, літаючу РЛС E-3 та заправщики KC-135". Американські сили забезпечили вихід російських літаків із зони ідентифікації ППО.

У офіційній заяві відомство підкреслило, що інцидент не був порушенням суверенних кордонів:

"Літаки РФ не перебували в повітряному просторі США і не становили загрози американській безпеці".

Представники оборонного відомства нагадали, що подібні випадки не є поодинокими, адже за останні роки "російські військові літаки неодноразово заходили в зону ідентифікації ППО Аляски".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський диктатор Володимир Путін минулого року провів планове тренування російських стратегічних ядерних сил. Було перевірено рівень підготовки органів військового управління

МО РФ опублікувало кадри пусків балістичної ракети "Синева" з атомного підводного крейсера "Брянськ" з акваторії Баренцова моря та міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс" із космодрому Плесецьк по полігону "Кура" на Камчатці. Відомо, що полігон "Кура" розміщено прямо на кордоні перед Аляскою США. Два континенти розділяє океан.