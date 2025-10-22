Російський диктатор Володимир Путін провів планове тренування російських стратегічних ядерних сил. Було перевірено рівень підготовки органів військового управління. Усі завдання тренування виконані, заявили у Кремлі. Управління практичними пусками здійснювалося із Національного центру управління обороною РФ, повідомляється на сайті Кремля.

Росія запустила ракету «Ярс» по полігону біля кордону з США

МО РФ опублікувало кадри пусків балістичної ракети "Синева" з атомного підводного крейсера "Брянськ" з акваторії Баренцова моря та міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс" із космодрому Плесецьк по полігону "Кура" на Камчатці. Відомо, що полігон "Кура" розміщено прямо на кордоні перед Аляскою США. Два континенти розділяє океан.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявляє, що Путін грається ракетами з США так само, як раніше це робив КНДРівський правитель.

"Звичайно, Росія не застосує ядерку і це всім зрозуміло. Але показовий пуск "Ярса" в бік США — це виключно інформаційна операція з метою вкотре вдарити по іміджу Трампа на міжнародній арені. Рф, як сировинний придаток Китаю, робить це за повної згоди геополітичних опонентів США, які дозволяють такі дії. Рано чи пізно варто все ж зрозуміти, що в ідеологічній війні працює виключно зброя, а не гроші. І важливо застосувати її проти Росії. Це я про західний світ, якщо що. Без цього буде важче говорити з Глобальним Півднем в майбутньому", – зазначає Коваленко.

