Россия запустила ракету "Ярс" по полигону возле границы с США

Российский диктатор Владимир Путин провел плановую тренировку российских стратегических ядерных сил. Был проверен уровень подготовки органов военного управления. Все задачи тренировки выполнены, заявили в Кремле. Управление практическими пусками производилось из Национального центра управления обороной РФ, сообщается на сайте Кремля.

Россия запустила ракету "Ярс" по полигону у границы с США

МО РФ опубликовало кадры пусков баллистической ракеты "Синева" из атомного подводного крейсера "Брянск" из акватории Баренцева моря и межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке. Известно, что полигон "Кура" расположен прямо на границе перед Аляской США. Два континента разделяет океан.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявляет, что Путин играет ракетами из США так же, как раньше это делал КНДРовский правитель.

"Конечно, Россия не применит ядерку и это всем понятно. Но показательный пуск "Ярса" в сторону США – это исключительно информационная операция с целью еще раз ударить по имиджу Трампа на международной арене. Россия, как сырьевой придаток Китая, делает это при полном согласии геополитических оппонентов США, разрешающих такие действия. Рано или поздно следует все же понять, что в идеологической войне работает исключительно оружие, а не деньги. И важно применить ее против России . Это я о западном мире, если что. Без этого будет труднее говорить с Глобальным Югом в будущем", – отмечает Коваленко.

