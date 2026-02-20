Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD) зафиксировало и перехватило группу российских военных самолетов, вошедших в зону распознавания ПВО Аляски. В состав российской авиагруппы входили "два стратегических бомбардировщика Ту-95, два истребителя Су-35С и один самолет боевого управления А-50".

Российские стратегические бомбардировщики и истребители вошли в зону ПВО Аляски: ответ США

Для идентификации и сопровождения российских бортов Соединенные Штаты подняли в воздух значительную группу авиации, в частности, "истребители F-16 и F-35, летающую РЛС E-3 и заправщики KC-135". Американские силы обеспечили выход российских самолетов из зоны идентификации ПВО.

В официальном заявлении ведомство подчеркнуло, что инцидент не был нарушением суверенных границ:

"Самолеты РФ не находились в воздушном пространстве США и не представляли угрозы американской безопасности".

Представители оборонного ведомства напомнили, что подобные случаи не единичны, ведь за последние годы "российские военные самолеты неоднократно заходили в зону идентификации ПВО Аляски".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский диктатор Владимир Путин в прошлом году провел плановую тренировку российских стратегических ядерных сил. Был проверен уровень подготовки органов военного управления

МО РФ опубликовало кадры пусков баллистической ракеты "Синева" из атомного подводного крейсера "Брянск" из акватории Баренцева моря и межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке. Известно, что полигон "Кура" расположен прямо на границе перед Аляской США. Два континента разделяет океан.