logo_ukra

BTC/USD

88226

ETH/USD

2986.54

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Російські спецслужби брешуть Путіну: через це він не припиняє війну
commentss НОВИНИ Всі новини

Російські спецслужби брешуть Путіну: через це він не припиняє війну

У доповідях для Путіна російські генерали та представники спецслужб регулярно перебільшують втрати української сторони, акцентують увагу на нібито значній перевазі РФ

22 грудня 2025, 23:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Російське військове керівництво та спецслужби систематично подають диктатору Володимиру Путіну прикрашені та викривлені звіти про перебіг бойових дій.

Російські спецслужби брешуть Путіну: через це він не припиняє війну

Диктатор РФ Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

У ватажка Кремля формують уявлення, що Росія нібито здатна здобути перемогу у війні проти України. Про це повідомляє Financial Times.

За словами західних посадовців, Путін перебуває під сильним впливом недостовірної інформації, яка надходить до Кремля з військових та розвідувальних структур. Саме це, за їхніми оцінками, є однією з причин, чому російський диктатор не погоджується на умови завершення війни, які могли б бути для нього відносно вигідними і які пропонує президент США Дональд Трамп.

Двоє анонімних чиновників розповіли виданню, що у доповідях для Путіна російські генерали та представники спецслужб регулярно перебільшують втрати української сторони, акцентують увагу на нібито значній перевазі РФ у ресурсах і водночас применшують або замовчують власні тактичні помилки та невдачі на фронті.

За словами співрозмовників видання, така "оптимістична" картина, яку диктатору системно презентують під час військових брифінгів, зміцнює його переконання, що війну ще можна виграти. Це переконання залишається стійким, попри те що Путін, як зазначають джерела, регулярно спілкується з окремими довіреними особами, які намагаються донести до нього реальний стан справ — зокрема те, що війна дедалі більше виснажує російську економіку, яка вже демонструє ознаки стагнації.

Втім, навіть ці застереження поки що не змінюють загального настрою Путіна, сформованого під впливом викривлених звітів силових структур.

Як повідомляв портал "Коментарі", частка громадян Росії, які вважають за необхідне продовжувати війну проти України, у грудні 2025 року знизилася до 25% — це найнижчий показник за весь період спостережень. Про це свідчать результати свіжого опитування "Левада-Центру".

Водночас більшість опитаних росіян виступають за припинення бойових дій і перехід до мирних переговорів. За даними соціологів, у грудні таку позицію підтримали 66% респондентів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.ft.com/content/06e0b154-1f15-412d-99c5-fe6fd715f766
Теги:

Новини

Всі новини