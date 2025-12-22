Російські спецслужби брешуть Путіну: через це він не припиняє війну

Російське військове керівництво та спецслужби систематично подають диктатору Володимиру Путіну прикрашені та викривлені звіти про перебіг бойових дій.

Диктатор РФ Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

У ватажка Кремля формують уявлення, що Росія нібито здатна здобути перемогу у війні проти України. Про це повідомляє Financial Times.

За словами західних посадовців, Путін перебуває під сильним впливом недостовірної інформації, яка надходить до Кремля з військових та розвідувальних структур. Саме це, за їхніми оцінками, є однією з причин, чому російський диктатор не погоджується на умови завершення війни, які могли б бути для нього відносно вигідними і які пропонує президент США Дональд Трамп.

Двоє анонімних чиновників розповіли виданню, що у доповідях для Путіна російські генерали та представники спецслужб регулярно перебільшують втрати української сторони, акцентують увагу на нібито значній перевазі РФ у ресурсах і водночас применшують або замовчують власні тактичні помилки та невдачі на фронті.

За словами співрозмовників видання, така "оптимістична" картина, яку диктатору системно презентують під час військових брифінгів, зміцнює його переконання, що війну ще можна виграти. Це переконання залишається стійким, попри те що Путін, як зазначають джерела, регулярно спілкується з окремими довіреними особами, які намагаються донести до нього реальний стан справ — зокрема те, що війна дедалі більше виснажує російську економіку, яка вже демонструє ознаки стагнації.

Втім, навіть ці застереження поки що не змінюють загального настрою Путіна, сформованого під впливом викривлених звітів силових структур.

Як повідомляв портал "Коментарі", частка громадян Росії, які вважають за необхідне продовжувати війну проти України, у грудні 2025 року знизилася до 25% — це найнижчий показник за весь період спостережень. Про це свідчать результати свіжого опитування "Левада-Центру".

Водночас більшість опитаних росіян виступають за припинення бойових дій і перехід до мирних переговорів. За даними соціологів, у грудні таку позицію підтримали 66% респондентів.