Поворот у настроях росіян: підтримка війни обвалилася до мінімуму за весь час, благають про мирні переговори

Частка громадян Росії, які вважають за необхідне продовжувати війну проти України, у грудні 2025 року знизилася до 25% — це найнижчий показник за весь період спостережень. Про це свідчать результати свіжого опитування "Левада-Центру".

Водночас більшість опитаних росіян виступають за припинення бойових дій і перехід до мирних переговорів. За даними соціологів, у грудні таку позицію підтримали 66% респондентів. Порівняно з жовтнем цей показник зріс на 4 відсоткові пункти та повторив максимальні значення, зафіксовані раніше у серпні.

На цьому тлі підтримка продовження війни скоротилася одразу на 5 пунктів за два місяці. Аналітики зазначають, що це мінімальне значення з початку регулярних вимірювань громадської думки щодо війни з Україною.

Опитування також показує, що увага росіян до війни поступово знижується. У грудні лише 49% заявили, що стежать за подіями навколо України "дуже" або "доволі" уважно. Ще третина робить це без особливого інтересу, а майже п’ята частина респондентів узагалі не слідкує за темою.

Попри це, формальний рівень підтримки дій російської армії залишається високим — 73%. Водночас і цей показник демонструє спад: з травня 2025 року він зменшився на 7 відсоткових пунктів, а частка тих, хто не підтримує війну, зросла до 18%.

Соціологи фіксують чіткі відмінності між групами населення. За переговори частіше виступають жінки, молодші респонденти, жителі сіл, а також ті, хто не схвалює політику Володимира Путіна та орієнтується на соціальні мережі як джерело інформації. Натомість ідею продовження війни частіше підтримують чоловіки старшого віку, мешканці Москви та ті, хто довіряє телебаченню.

Окремо респондентів запитали про можливу роль США у мирному врегулюванні. Половина опитаних — 51% — не вірять, що американські спроби посередництва приведуть до успішної мирної угоди. Лише 28% вважають такий сценарій імовірним.

Ці цифри свідчать про поступове виснаження російського суспільства війною та зростання запиту на її завершення, навіть попри тривалу пропаганду і збереження формальної підтримки армії.

