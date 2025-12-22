Поворот в настроениях россиян: поддержка войны обвалилась до минимума за все время, умоляют о мирных переговорах

Доля граждан России, считающих необходимым продолжать войну против Украины, в декабре 2025 года снизилась до 25% — это самый низкий показатель за весь период наблюдений. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса "Левада-Центра".

Россияне устали от войны: воевать хочет только четверть населения

В то же время , большинство опрошенных россиян выступают за прекращение боевых действий и переход к мирным переговорам. По данным социологов, в декабре подобную позицию поддержали 66% респондентов. По сравнению с октябрем этот показатель вырос на 4 процентных пункта и повторил максимальные значения, ранее зафиксированные в августе.

На этом фоне поддержка продолжения войны сократилась сразу на пять пунктов за два месяца. Аналитики отмечают, что это минимальное значение с начала регулярных измерений общественного мнения о войне с Украиной.

Опрос также показывает, что внимание россиян к войне постепенно снижается. В декабре только 49% заявили, что следят за происходящим вокруг Украины "очень" или "достаточно" внимательно. Еще треть делает это без особого интереса, а почти пятая часть респондентов вообще не следит за темой.

Несмотря на это, формальный уровень поддержки действий российской армии остается высоким – 73%. В то же время и этот показатель демонстрирует спад: с мая 2025 он уменьшился на 7 процентных пунктов, а доля тех, кто не поддерживает войну, выросла до 18%.

Социологи фиксируют четкие отличия между группами населения. За переговоры чаще выступают женщины , младшие респонденты, жители сел, а также не одобряющие политику Владимира Путина и ориентирующиеся на социальные сети как источник информации. Идею продолжения войны чаще поддерживают мужчины старшего возраста, жители Москвы и доверяющие телевидению.

Отдельно респондентов спросили о возможной роли США в мирном урегулировании. Половина опрошенных – 51% – не верят, что американские попытки посредничества приведут к успешному мирному соглашению. Только 28% считают такой сценарий вероятным.

Эти цифры свидетельствуют о постепенном истощении русского общества войной и росте запроса на ее завершение, даже несмотря на длительную пропаганду и сохранение формальной поддержки армии.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что Россия угрожает Европе "Орешником".