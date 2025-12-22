Российские спецслужбы лгут Путину: из-за этого он не прекращает войну

Российское военное руководство и спецслужбы систематически представляют диктатору Владимиру Путину украшенные и искаженные отчеты о ходе боевых действий.

Диктатор РФ Владимир Путин. Фото: из открытых источников

У главаря Кремля формируют представление, что Россия якобы способна одержать победу в войне против Украины. Об этом сообщает Financial Times.

По словам западных чиновников, Путин находится под сильным влиянием недостоверной информации, поступающей в Кремль из военных и разведывательных структур. Именно это, по их оценкам, одна из причин, почему российский диктатор не соглашается на условия завершения войны, которые могли бы быть для него относительно выгодными и которые предлагает президент США Дональд Трамп.

Два анонимных чиновника рассказали изданию, что в докладах для Путина российские генералы и представители спецслужб регулярно преувеличивают потери украинской стороны, акцентируют внимание на якобы значительном преимуществе РФ в ресурсах и одновременно умаляют или умалчивают собственные тактические ошибки и неудачи на фронте.

По словам собеседников издания, такая "оптимистическая" картина, которую диктатору системно представят во время военных брифингов, укрепляет его убеждение, что войну еще можно выиграть. Это убеждение остается устойчивым, несмотря на то, что Путин, как отмечают источники, регулярно общается с отдельными доверенными лицами, пытающимися донести до него реальное положение дел — в частности, что война все больше истощает российскую экономику, которая уже демонстрирует признаки стагнации.

Впрочем, даже эти оговорки пока не меняют общего настроения Путина, сформированного под влиянием искаженных отчетов силовых структур.

Как сообщал портал "Комментарии", доля граждан России, считающих необходимым продолжать войну против Украины , в декабре 2025 года снизилась до 25% — это самый низкий показатель за весь период наблюдений. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса "Левада-Центра".

В то же время, большинство опрошенных россиян выступают за прекращение боевых действий и переход к мирным переговорам. По данным социологов, в декабре подобную позицию поддержали 66% респондентов.