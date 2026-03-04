Російські солдати просто в шоці: що почала застосовувати Україна

Журналіст та військовий Юрій Бутусов оприлюднив повідомлення російського воюючого блогера з позивним "Аид", який служить у підрозділі “Ахмат”.

Українська армія та безшумні дрони FPV

У своїй публікації блогер заявив, що українські сили почали застосовувати невеликі FPV-дрони 4/5 рами з гумовими лопатями. За його словами, такі безпілотники є практично безшумними та використовуються переважно із засідки.

“Коли чуєш — вже пізно. Підлітає на удар”, — зазначив він, закликавши російських військових бути максимально обережними.

За твердженням блогера, нові дрони становлять підвищену загрозу через мінімальний рівень шуму, що ускладнює їх виявлення до моменту атаки.

Подібні заяви свідчать про зростання занепокоєння серед російських військових щодо розвитку українських безпілотних технологій та зміни тактики їх застосування.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійський Z-блогер Максим Калашников опублікував допис із жорсткою критикою стану забезпечення російських військових на фронті. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

У своєму тексті автор звернув увагу на системні проблеми з доставкою боєприпасів, води та спорядження передовим підрозділам, а також із евакуацією поранених. Водночас він навів приклад китайського фермера, який використовує безпілотник для транспортування свиней, поставивши риторичне питання, чи не відстає російське Міністерство оборони у розвитку від аграрія. Блогер наголосив, що його слова не слід сприймати як іронію чи дискредитацію, однак прямо звернувся з претензіями до керівництва Міноборони РФ та пов’язаних структур.

