Російські солдати просто в шоці: що почала застосовувати Україна

Ткачова Марія
Журналіст та військовий Юрій Бутусов оприлюднив повідомлення російського воюючого блогера з позивним "Аид", який служить у підрозділі “Ахмат”.
Українська армія та безшумні дрони FPV
У своїй публікації блогер заявив, що українські сили почали застосовувати невеликі FPV-дрони 4/5 рами з гумовими лопатями. За його словами, такі безпілотники є практично безшумними та використовуються переважно із засідки.
“Коли чуєш — вже пізно. Підлітає на удар”, — зазначив він, закликавши російських військових бути максимально обережними.
За твердженням блогера, нові дрони становлять підвищену загрозу через мінімальний рівень шуму, що ускладнює їх виявлення до моменту атаки.
Подібні заяви свідчать про зростання занепокоєння серед російських військових щодо розвитку українських безпілотних технологій та зміни тактики їх застосування.