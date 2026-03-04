Ну нарешті: Z-блогер порівняв армію рф зі свинями

Рубрики
Ткачова Марія
Російський Z-блогер Максим Калашников опублікував допис із жорсткою критикою стану забезпечення російських військових на фронті. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.
Критика армії рф росіянами
У своєму тексті автор звернув увагу на системні проблеми з доставкою боєприпасів, води та спорядження передовим підрозділам, а також із евакуацією поранених.
Водночас він навів приклад китайського фермера, який використовує безпілотник для транспортування свиней, поставивши риторичне питання, чи не відстає російське Міністерство оборони у розвитку від аграрія.
Блогер наголосив, що його слова не слід сприймати як іронію чи дискредитацію, однак прямо звернувся з претензіями до керівництва Міноборони РФ та пов’язаних структур.
Подібні публікації вкотре демонструють внутрішню критику в російському інформаційному просторі щодо організації логістики та технологічного забезпечення військ.