Ну нарешті: Z-блогер порівняв армію рф зі свинями

Російський Z-блогер Максим Калашников опублікував допис із жорсткою критикою стану забезпечення російських військових на фронті. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Критика армії рф росіянами

У своєму тексті автор звернув увагу на системні проблеми з доставкою боєприпасів, води та спорядження передовим підрозділам, а також із евакуацією поранених.

Водночас він навів приклад китайського фермера, який використовує безпілотник для транспортування свиней, поставивши риторичне питання, чи не відстає російське Міністерство оборони у розвитку від аграрія.

Блогер наголосив, що його слова не слід сприймати як іронію чи дискредитацію, однак прямо звернувся з претензіями до керівництва Міноборони РФ та пов’язаних структур.

Подібні публікації вкотре демонструють внутрішню критику в російському інформаційному просторі щодо організації логістики та технологічного забезпечення військ.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Командир підрозділу “Птахи Мадяра” з позивним Мадяр оприлюднив у своєму Telegram-каналі підсумки зимового періоду 2025–2026 років щодо втрат російської армії.

За його даними, протягом зими РФ мобілізувала 80 122 військовослужбовців: 33 тисячі у грудні, 22 тисячі у січні та 25 122 у лютому. Водночас, за підтвердженими даними у військовій системі ситуативної обізнаності Delta, силами безпілотних підрозділів Сил оборони України було знищено або уражено 88 898 військових противника. Зокрема, у грудні — 33 019 осіб, у січні — 29 692, у лютому — 26 187. Таким чином, “прибуло/вибуло” за підсумками зими має від’ємний баланс у мінус 8776 осіб.

