Мадяр зробив вражаючу заяву: як минула зима на фронті

Командир підрозділу “Птахи Мадяра” з позивним Мадяр оприлюднив у своєму Telegram-каналі підсумки зимового періоду 2025–2026 років щодо втрат російської армії.

Мадяр про результати роботи за зиму

За його даними, протягом зими РФ мобілізувала 80 122 військовослужбовців: 33 тисячі у грудні, 22 тисячі у січні та 25 122 у лютому.

Водночас, за підтвердженими даними у військовій системі ситуативної обізнаності Delta, силами безпілотних підрозділів Сил оборони України було знищено або уражено 88 898 військових противника. Зокрема, у грудні — 33 019 осіб, у січні — 29 692, у лютому — 26 187.

Таким чином, “прибуло/вибуло” за підсумками зими має від’ємний баланс у мінус 8776 осіб.

Із загальної кількості уражених 30 090 військових — результат роботи підрозділів Сил безпілотних систем, що становить 33,8% загального показника.

Мадяр зазначив, що утримання від’ємного балансу є одним із пріоритетних завдань для зниження бойових спроможностей противника. Серед поставлених завдань — досягнення показника у 50 000 знищених або уражених одиниць живої сили щомісяця.

Водночас, за наявною інформацією, план мобілізації в РФ на 2026 рік перевищує 400 000 осіб.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що п ідрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях.

У результаті уражено радіолокаційну станцію зі складу зенітно-ракетного комплексу С-300 в районі Титарівки Луганської області. Також зафіксовано ураження радіолокаційної станції виявлення повітряних цілей “Сопка-2” та РЛС 39Н6 “Каста-2Е2” на території тимчасово окупованого Криму. Окрім цього, ударів завдано по розташуванню ремонтного підрозділу однієї з омсбр у Зачатівці Донецької області. Також повідомляється про ураження пунктів управління безпілотними літальними апаратами противника в районах Родинського та Покровська.

