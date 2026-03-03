Мадьяр сделал впечатляющее заявление: как прошла зима на фронте

Рубрики
Командир подразделения "Птицы Мадяра" с позывным Мадяр обнародовал в своем Telegram-канале итоги зимнего периода 2025-2026 годов по поводу потерь российской армии.
Мадяр о результатах работы за зиму
По его данным, в течение зимы РФ мобилизовала 80 122 военнослужащих: 33 тысячи в декабре, 22 тысячи в январе и 25 122 в феврале.
В то же время, по подтвержденным данным в военной системе ситуативной осведомленности Delta, силами беспилотных подразделений Сил обороны Украины было уничтожено или поражено 88 898 военных противников. В частности, в декабре – 33 019 человек, в январе – 29 692, в феврале – 26 187.
Таким образом, "прибыло/выбыло" по итогам зимы имеет отрицательный баланс в минус 8776 человек.
Из общего количества пораженных 30 090 военных результат работы подразделений Сил беспилотных систем, что составляет 33,8% общего показателя.
Мадяр отметил, что удержание отрицательного баланса является одной из приоритетных задач по снижению боевых способностей противника. Среди поставленных задач – достижение показателя в 50 000 уничтоженных или пораженных единиц живой силы ежемесячно.
В то же время, по имеющейся информации, план мобилизации в РФ на 2026 год превышает 400 000 человек.