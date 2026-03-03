Мадьяр сделал впечатляющее заявление: как прошла зима на фронте

Командир подразделения "Птицы Мадяра" с позывным Мадяр обнародовал в своем Telegram-канале итоги зимнего периода 2025-2026 годов по поводу потерь российской армии.

Мадяр о результатах работы за зиму

По его данным, в течение зимы РФ мобилизовала 80 122 военнослужащих: 33 тысячи в декабре, 22 тысячи в январе и 25 122 в феврале.

В то же время, по подтвержденным данным в военной системе ситуативной осведомленности Delta, силами беспилотных подразделений Сил обороны Украины было уничтожено или поражено 88 898 военных противников. В частности, в декабре – 33 019 человек, в январе – 29 692, в феврале – 26 187.

Таким образом, "прибыло/выбыло" по итогам зимы имеет отрицательный баланс в минус 8776 человек.

Из общего количества пораженных 30 090 военных результат работы подразделений Сил беспилотных систем, что составляет 33,8% общего показателя.

Мадяр отметил, что удержание отрицательного баланса является одной из приоритетных задач по снижению боевых способностей противника. Среди поставленных задач – достижение показателя в 50 000 уничтоженных или пораженных единиц живой силы ежемесячно.

В то же время, по имеющейся информации, план мобилизации в РФ на 2026 год превышает 400 000 человек.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что подразделы Сил обороны Украины нанесли серии ударов по военным объектам противника на временно оккупированных территориях.

В результате поражена радиолокационная станция из состава зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе Титаровки Луганской области. Также зафиксировано поражение радиолокационной станции обнаружения воздушных целей "Сопка-2" и РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" на территории временно оккупированного Крыма. Кроме этого, удары нанесены по расположению ремонтного подразделения одного из омсбр в Зачатовке Донецкой области. Также сообщается о поражении пунктов управления беспилотными летательными аппаратами противника в районах Родинского и Покровска.

