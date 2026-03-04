logo

Война с Россией Ну наконец: Z-блогер сравнил армию РФ со свиньями
Ну наконец: Z-блогер сравнил армию РФ со свиньями

Z-блогер резко раскритиковал логистику армии РФ, сравнив ее с китайским фермером

4 марта 2026, 00:49
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российский Z-блогер Максим Калашников опубликовал сообщение с жесткой критикой состояния обеспечения русских военных на фронте. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

Ну наконец: Z-блогер сравнил армию РФ со свиньями

Критика армии РФ россиянами

В своем тексте автор обратил внимание на системные проблемы с доставкой боеприпасов, воды и снаряжения передовым подразделениям, а также эвакуацией раненых.

В то же время он привел пример китайского фермера, использующего беспилотник для транспортировки свиней, задав риторический вопрос, не отстает ли российское Министерство обороны в развитии от агрария.

Блогер подчеркнул, что его слова не следует воспринимать как иронию или дискредитацию, однако прямо обратился с претензиями к руководству Минобороны РФ и связанным структурам.

Подобные публикации еще раз демонстрируют внутреннюю критику в российском информационном пространстве по организации логистики и технологического обеспечения войск.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Командир подразделения "Птицы Мадяра" с позывным Мадяр обнародовал в своем Telegram-канале итоги зимнего периода 2025–2026 годов по поводу потерь российской армии.
По его данным, в течение зимы РФ мобилизовала 80 122 военнослужащих: 33 тысячи в декабре, 22 тысячи в январе и 25 122 в феврале. В то же время, по подтвержденным данным в военной системе ситуативной осведомленности Delta, силами беспилотных подразделений Сил обороны Украины было уничтожено или поражено 88 898 военных противников. В частности, в декабре — 33 019 человек, в январе — 29 692, в феврале — 26 187. Таким образом, "прибыло/выбыло" по итогам зимы имеет отрицательный баланс в минус 8776 человек.



Источник: https://t.me/ButusovPlus
