Ну наконец: Z-блогер сравнил армию РФ со свиньями

Ткачова Марія
Российский Z-блогер Максим Калашников опубликовал сообщение с жесткой критикой состояния обеспечения русских военных на фронте. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.
Критика армии РФ россиянами
В своем тексте автор обратил внимание на системные проблемы с доставкой боеприпасов, воды и снаряжения передовым подразделениям, а также эвакуацией раненых.
В то же время он привел пример китайского фермера, использующего беспилотник для транспортировки свиней, задав риторический вопрос, не отстает ли российское Министерство обороны в развитии от агрария.
Блогер подчеркнул, что его слова не следует воспринимать как иронию или дискредитацию, однако прямо обратился с претензиями к руководству Минобороны РФ и связанным структурам.
Подобные публикации еще раз демонстрируют внутреннюю критику в российском информационном пространстве по организации логистики и технологического обеспечения войск.