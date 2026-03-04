Российские солдаты просто в шоке: что стала применять Украина

Журналист и военный Юрий Бутусов обнародовал сообщения российского воюющего блоггера с позывным Аид, который служит в подразделении "Ахмат".

Украинская армия и бесшумные дроны FPV

В своей публикации блоггер заявил, что украинские силы начали применять небольшие FPV-дроны 4/5 рамы с резиновыми лопастями. По его словам, такие беспилотники практически бесшумны и используются преимущественно из засады.

"Когда слышишь – уже поздно. Подлетает на удар", – отметил он, призвав российских военных быть максимально осторожными.

По утверждению блоггера, новые дроны представляют повышенную угрозу из-за минимального уровня шума, что затрудняет их обнаружение к моменту атаки.

Подобные заявления свидетельствуют о росте беспокойства среди российских военных по развитию украинских беспилотных технологий и изменении тактики их применения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский Z-блогер Максим Калашников опубликовал сообщение с жесткой критикой состояния обеспечения российских военных на фронте. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

В своем тексте автор обратил внимание на системные проблемы с доставкой боеприпасов, воды и снаряжения передовым подразделениям, а также эвакуацией раненых. В то же время он привел пример китайского фермера, использующего беспилотник для транспортировки свиней, задав риторический вопрос, не отстает ли российское Министерство обороны в развитии от агрария. Блогер подчеркнул, что его слова не следует воспринимать как иронию или дискредитацию, однако прямо обратился с претензиями к руководству Минобороны РФ и связанным структурам.

