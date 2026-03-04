Российские солдаты просто в шоке: что стала применять Украина

Рубрики
Журналист и военный Юрий Бутусов обнародовал сообщения российского воюющего блоггера с позывным Аид, который служит в подразделении "Ахмат".
Украинская армия и бесшумные дроны FPV
В своей публикации блоггер заявил, что украинские силы начали применять небольшие FPV-дроны 4/5 рамы с резиновыми лопастями. По его словам, такие беспилотники практически бесшумны и используются преимущественно из засады.
"Когда слышишь – уже поздно. Подлетает на удар", – отметил он, призвав российских военных быть максимально осторожными.
По утверждению блоггера, новые дроны представляют повышенную угрозу из-за минимального уровня шума, что затрудняет их обнаружение к моменту атаки.
Подобные заявления свидетельствуют о росте беспокойства среди российских военных по развитию украинских беспилотных технологий и изменении тактики их применения.