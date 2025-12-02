Агенти партизанського руху "АТЕШ" з числа військовослужбовців 30-ї омбр ЗС РФ фіксують, що після загибелі товариша бійці обшукують тіло та забирають все цінне: гроші, телефони, елементи спорядження, медальйони та особисті речі. Для них смерть товариша по службі — це привід поживитися, а не привід для співчуття.

Російські штурмовики грабують на Покровському напрямку: що дивує

Наші агенти зазначають, що особовий склад вже тричі змінювався через величезні втрати. Командування добирає всіх поспіль — зеків із колонії, наркоманів та людей із кримінальним минулим. Такий контингент приносить у підрозділ "закони зони", тому мародерство стало звичною практикою, а між бійцями зростає недовіра та постійні конфлікти.

За інформацією агентів, така атмосфера повністю руйнує дисципліну: кожен думає тільки про особисту вигоду, згуртованість відсутня, боєздатність підрозділу стрімко падає", – наголошують в "АТЕШ".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство оборони РФ заявило, що штурмові підрозділи 38-ї гвардійської мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії угруповання військ "Схід" ЗС РФ нібито окупували населений пункт Зелений Гай у Запорізькій області.

"Підрозділи завершили оточення та розгром українських формувань у районі даного вузла оборони, знищили живу силу противника та близько 15 одиниць техніки. Під контроль взято територію площею понад 8 кв. км", – пишуть у ворожому відомстві.