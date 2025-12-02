logo_ukra

BTC/USD

90950

ETH/USD

2999.93

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Російські окупанти заявили, що створили критичну ситуацію для ЗСУ на Запоріжжі
commentss НОВИНИ Всі новини

Російські окупанти заявили, що створили критичну ситуацію для ЗСУ на Запоріжжі

Росія заявила про окупацію села Зелений Гай на Запоріжжі

2 грудня 2025, 15:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Міністерство оборони РФ заявило, що штурмові підрозділи 38-ї гвардійської мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії угруповання військ "Схід" ЗС РФ нібито окупували населений пункт Зелений Гай у Запорізькій області.

Російські окупанти заявили, що створили критичну ситуацію для ЗСУ на Запоріжжі

Російські окупанти заявили, що створили критичну ситуацію для ЗСУ на Запоріжжі

"Підрозділи завершили оточення та розгром українських формувань у районі даного вузла оборони, знищили живу силу противника та близько 15 одиниць техніки. Під контроль взято територію площею понад 8 кв. км", – пишуть у ворожому відомстві.

Там заявляють, що окупація Зеленого Гаю створила критичне становище для Сил оборони України, чия оборона нібито "втратила цілісність і звелася до роз'єднаних вогневих точок. Командування ЗСУ не встигло відвести свої підрозділи з позицій", пишуть військові пропагандисти.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що аналітики проекту DeepState повідомили, що відео, опубліковане на сторінці 425 ОШП, де українські військові в центрі Покровська тримають прапор України, – згенеровано штучним інтелектом, тобто є фейковим.

"Ситуація, яку навіть важко просто коментувати. Можна робити медійні заяви про "зачистку" Покровська, але уподібнюватися кац*пам і робити фейкові відео — це зайве. Найбільш очевидний факт на кадрах — знак пішохідного переходу, який вирішив станцювати.

Ворог поширив кадри перебування в центральній частині Покровська, де зняв відео зі своєю ганчіркою. А згодом у мережі Х на сторінці 425 ОШП з'являється фейкове відео, яке було згенероване за допомогою ШІ, щоб "спростувати" моск*витів, що не додає довіри в суспільстві.

На жаль, від таких акцій противника в Покровську не стає менше, а бійцям у Мирнограді з перекритою логістикою не стає легше... Сподіваємось, сторінку просто зламали і це не погоджувалося керівництвом підрозділу", – зазначають у DeepState.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини