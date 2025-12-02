Міністерство оборони РФ заявило, що штурмові підрозділи 38-ї гвардійської мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії угруповання військ "Схід" ЗС РФ нібито окупували населений пункт Зелений Гай у Запорізькій області.

Російські окупанти заявили, що створили критичну ситуацію для ЗСУ на Запоріжжі

"Підрозділи завершили оточення та розгром українських формувань у районі даного вузла оборони, знищили живу силу противника та близько 15 одиниць техніки. Під контроль взято територію площею понад 8 кв. км", – пишуть у ворожому відомстві.

Там заявляють, що окупація Зеленого Гаю створила критичне становище для Сил оборони України, чия оборона нібито "втратила цілісність і звелася до роз'єднаних вогневих точок. Командування ЗСУ не встигло відвести свої підрозділи з позицій", пишуть військові пропагандисти.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що аналітики проекту DeepState повідомили, що відео, опубліковане на сторінці 425 ОШП, де українські військові в центрі Покровська тримають прапор України, – згенеровано штучним інтелектом, тобто є фейковим.

"Ситуація, яку навіть важко просто коментувати. Можна робити медійні заяви про "зачистку" Покровська, але уподібнюватися кац*пам і робити фейкові відео — це зайве. Найбільш очевидний факт на кадрах — знак пішохідного переходу, який вирішив станцювати.

Ворог поширив кадри перебування в центральній частині Покровська, де зняв відео зі своєю ганчіркою. А згодом у мережі Х на сторінці 425 ОШП з'являється фейкове відео, яке було згенероване за допомогою ШІ, щоб "спростувати" моск*витів, що не додає довіри в суспільстві.

На жаль, від таких акцій противника в Покровську не стає менше, а бійцям у Мирнограді з перекритою логістикою не стає легше... Сподіваємось, сторінку просто зламали і це не погоджувалося керівництвом підрозділу", – зазначають у DeepState.