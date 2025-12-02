logo

Российские оккупанты заявили, что создали критическую ситуацию для ВСУ на Запорожье

Россия заявила об оккупации села Зеленый Гай на Запорожье

2 декабря 2025, 15:57
Министерство обороны РФ заявило, что штурмовые подразделения 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" ВС РФ якобы оккупировали населённый пункт Зелёный Гай в Запорожской области.

Российские оккупанты заявили, что создали критическую ситуацию для ВСУ на Запорожье

Российские оккупанты заявили, что создали критическую ситуацию для ВСУ на Запорожье

"Подразделения завершили окружение и разгром украинских формирований в районе данного узла обороны, уничтожили живую силу противника и около 15 единиц техники. Под контроль взята территория площадью более 8 кв. км", – пишут во вражеском ведомстве.

Там заявляют, что оккупация Зеленого Гая создала критическое положение для Сил обороны Украины, чья оборона якобы "утратила целостность и свелась к разобщённым огневым точкам. Командование ВСУ не успело отвести свои подразделения с позиций", пишут военные пропагандисты.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что аналитики проекта DeepState сообщили, что видео, опубликованное на странице 425 ОШП, где украинские военные в центре Покровска держат флаг Украины, – сгенерировано искусственным интеллектом, то есть фейковое.

"Ситуация, которую даже трудно просто комментировать. Можно делать медийные заявления о "зачистке" Покровска, но уподобляться кац*пам и делать фейковые видео — это лишнее. Наиболее очевидный факт на кадрах – знак пешеходного перехода, который решил станцевать.

Враг распространил кадры пребывания в центральной части Покровска, где снял видео со своей тряпкой. А со временем в сети Х на странице 425 ОШП появляется фейковое видео, которое было сгенерировано с помощью ИИ, чтобы "опровергнуть" моск*витов, что не добавляет доверия в обществе.

К сожалению, от таких акций противника в Покровске не становится меньше, а бойцам в Мирнограде с перекрытой логистикой не становится легче... Надеемся, страницу просто взломали и это не соглашалось руководством подразделения", – отмечают в DeepState.



