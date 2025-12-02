Агенты партизанского движения "АТЕШ" из числа военнослужащих 30-й омбр ВС РФ фиксируют, что после гибели товарища бойцы обыскивают тело и забирают все ценное: деньги, телефоны, снаряжение, медальоны и личные вещи. Для них смерть сослуживца – это повод поживиться, а не повод для сострадания.

Российские штурмовики грабят на Покровском направлении: что удивляет

"Наши агенты отмечают, что личный состав уже трижды менялся из-за огромных потерь. Командование подбирает всех подряд — зеков из колонии, наркоманов и людей с криминальным прошлым. Такой контингент приносит в подразделение "законы зоны", поэтому мародерство стало привычной практикой, а между бойцами растет недоверие и постоянные конфликты.

По информации агентов, такая атмосфера полностью разрушает дисциплину: каждый думает только о личной выгоде, сплоченности отсутствует, боеспособность подразделения стремительно падает", – подчеркивают в АТЕШ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство обороны РФ заявило, что штурмовые подразделения 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" ВС РФ якобы оккупировали населенный пункт Зеленый Гай в Запорожской области.

"Подразделения завершили оцепление и разгром украинских формирований в районе данного узла обороны, уничтожили живую силу противника и около 15 единиц техники. Под контроль взята территория площадью более 8 кв. км", — пишут во вражеском ведомстве.