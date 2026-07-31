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Російські пропагандисти показали удар по сортувальному терміналу «Нової пошти» під Дніпром

«Активно використовувався в інтересах ЗСУ»: як агресор цинічно виправдовує обстріл цивільної інфраструктури на Дніпровщині

31 липня 2026, 18:54
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Недилько Ксения

Російське окупаційне військо учора вкотре поцілило по цивільній логістичній інфраструктурі Дніпропетровщини. За офіційними заявами Міністерства оборони країни-агресора, під ударом опинився сортувальний комплекс компанії "Нова пошта", розташований у передмісті Дніпра — в районі населеного пункту Підгородне.

Російські пропагандисти показали удар по сортувальному терміналу «Нової пошти» під Дніпром

Скриншот з відео Міноборони РФ

Щоб виправдати черговий терористичний акт проти мирного бізнесу, оборонне відомство РФ традиційно спробувало вигадати "легітимну військову ціль". Російські генерали звинуватили логістичний хаб у роботі на українську армію.

"Даний логістичний узел, — цинічно стверджують у Міністерстві оборони РФ, — активно використовувався в інтересах ЗСУ для доставки, зберігання вантажів військового призначення, БПЛА та їх комплектуючих".

На підтвердження своєї атаки пропагандистські медіаресурси, зокрема державне агентство ТАСС, поширили відеозапис із ворожого безпілотника-розвідника.

Російські пропагандисти показали удар по сортувальному терміналу «Нової пошти» під Дніпром - фото 2
Російські пропагандисти показали удар по сортувальному терміналу «Нової пошти» під Дніпром - фото 2

Фото: скриншот з відео місцевих пабліків

Кадри демонструють, як російський дрон здійснює коригування та фіксує підліт до об'єкта в передмісті обласного центру. При цьому відеоогляд, отриманий з оптичних приладів ворожого безпілотного апарата, є максимально деталізованим, що свідчить про системне шпигунство окупантів за логістичними маршрутами мирного населення регіону. Попри абсурдні закиди загарбників, компанія "Нова пошта" є суто цивільним оператором, а подібні атаки спрямовані на зрив звичайної життєдіяльності та побутового забезпечення громадян.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у селі Радушне, що неподалік Кривого Рогу, відбулася скорботна акція вшанування пам'яті родини Воронових, чиє життя обірвав черговий акт російського терору. Співчуття та деталі трагедії оприлюднили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.



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