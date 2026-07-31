Российские пропагандисты показали удар по сортировочному терминалу «Новой почты» под Днепром

Российское оккупационное войско вчера в очередной раз попало по гражданской логистической инфраструктуре Днепропетровщины. По официальным заявлениям Министерства обороны страны-агрессора, под ударом оказался сортировочный комплекс компании "Новая почта", расположенный в пригороде Днепра — в районе населенного пункта Подгородное.

Скриншот из видео Минобороны РФ

Чтобы оправдать очередной террористический акт против мирного бизнеса, оборонное ведомство РФ традиционно попыталось придумать "легитимную военную цель". Российские генералы обвинили логистический хаб в работе на украинскую армию.

"Данный логистический узел, – цинично утверждают в Министерстве обороны РФ, – активно использовался в интересах ВСУ для доставки, хранения грузов военного назначения, БПЛА и их комплектующих".

В подтверждение своей атаки пропагандистские медиаресурсы, в том числе государственное агентство ТАСС, распространили видеозапись с вражеского беспилотника-разведчика.

Фото: скриншот из видео местных пабликов

Кадры демонстрируют, как российский дрон корректирует и фиксирует подлет к объекту в пригороде областного центра. При этом видеообзор, полученный из оптических приборов вражеского беспилотного аппарата, является максимально детализированным, что свидетельствует о системном шпионаже оккупантов по логистическим маршрутам мирного населения региона. Несмотря на абсурдные упреки захватчиков, компания "Новая почта" является гражданским оператором, а подобные атаки направлены на срыв обычной жизнедеятельности и бытового обеспечения граждан.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в селе Радушное, что неподалеку от Кривого Рога, состоялась скорбная акция памяти семьи Вороновых, чью жизнь оборвал очередной акт российского террора. Соболезнования и детали трагедии были обнародованы в Днепропетровской областной военной администрации.