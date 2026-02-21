logo_ukra

Російські «Іскандери» палають: найважливіше ураження Фламінго
Російські «Іскандери» палають: найважливіше ураження Фламінго

OSINT-канал Dnipro Osint повідомив про можливе ураження Воткінського заводу в Удмуртії, де виробляють російські ракети, зокрема «Іскандер-М»

21 лютого 2026, 02:19
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Удмуртії повідомляють про можливий удар по підприємству, яке виробляє російські балістичні ракети. Про це заявив OSINT-канал Dnipro Osint (Гарбуз).

Російські «Іскандери» палають: найважливіше ураження Фламінго

Влучання по заводу з «Іскандерами»

Йдеться про Воткинський завод, розташований приблизно за 1400 км від кордону з Україною. За даними OSINT-джерела, зафіксовано влучання у виробничі цехи.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на ресурсах, пов’язаних із воєнною розвідкою України, на цьому підприємстві виробляють ракети "Тополь", "Ярс", "Іскандер-М" та "Орешник".

Регіональна влада раніше попереджала про загрозу атак безпілотників, однак про ракетну небезпеку не повідомляла.

Співзасновник компанії Fire Point, яка виробляє ракети "Фламінго", Денис Штілерман опублікував відео ракетних пусків із підписом: "Ось маленьке відео. Без контексту. Контекст пізніше". Наразі невідомо, чи пов’язане це відео з повідомленнями про ураження підприємства у Воткінську.

Офіційного підтвердження інформації з боку російської влади на момент публікації немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російські підрозділи на фронті поступово впроваджують нові технічні рішення у сфері застосування FPV-дронів. За словами військового Сил оборони з позивним "Алекс", противник почав експериментувати з керуванням безпілотниками через LTE-зв’язок.
Раніше окупанти активно тестували нічні FPV-дрони, використання понижених частот для ускладнення роботи РЕБ, а також безпілотники на оптоволоконному управлінні. Тепер до цього переліку додається і спроба застосування мобільних мереж для передачі сигналу.



Джерело: https://t.me/dmytrogordon_official/131200
