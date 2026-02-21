Російські «Іскандери» палають: найважливіше ураження Фламінго

В Удмуртії повідомляють про можливий удар по підприємству, яке виробляє російські балістичні ракети. Про це заявив OSINT-канал Dnipro Osint (Гарбуз).

Влучання по заводу з «Іскандерами»

Йдеться про Воткинський завод, розташований приблизно за 1400 км від кордону з Україною. За даними OSINT-джерела, зафіксовано влучання у виробничі цехи.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на ресурсах, пов’язаних із воєнною розвідкою України, на цьому підприємстві виробляють ракети "Тополь", "Ярс", "Іскандер-М" та "Орешник".

Регіональна влада раніше попереджала про загрозу атак безпілотників, однак про ракетну небезпеку не повідомляла.

Співзасновник компанії Fire Point, яка виробляє ракети "Фламінго", Денис Штілерман опублікував відео ракетних пусків із підписом: "Ось маленьке відео. Без контексту. Контекст пізніше". Наразі невідомо, чи пов’язане це відео з повідомленнями про ураження підприємства у Воткінську.

Офіційного підтвердження інформації з боку російської влади на момент публікації немає.

