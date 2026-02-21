Российские «Искандеры» пылают: важнейшее поражение Фламинго

Рубрики
Ткачова Марія
В Удмуртии сообщают о возможном ударе по предприятию, производящему российские баллистические ракеты. Об этом заявил OSINT-канал Dnipro Osint (Тыква).
Попадание по заводу с «Искандерами»
Речь идет о Воткинском заводе, расположенном примерно в 1400 км от границы с Украиной. По данным OSINT-источника, зафиксировано попадание в производственные цеха.
Согласно информации, обнародованной на ресурсах, связанных с военной разведкой Украины, на этом предприятии производят ракеты "Тополь", "Ярс", "Искандер-М" и "Орешник".
Региональные власти ранее предупреждали об угрозе атак беспилотников, однако о ракетной опасности не сообщали.
Соучредитель компании Fire Point, производящей ракеты Фламинго, Денис Штилерман опубликовал видео ракетных пусков с подписью: Вот маленькое видео. Без контекста. Контекст позже". Пока неизвестно, связано ли это видео с сообщениями о поражении предприятия в Воткинске.
Официального подтверждения информации со стороны российских властей на момент публикации нет.