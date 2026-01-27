Російське місто повністю без опалення та гарячої води вже майже місяць

У російському місті Енгельс Саратовської області, яке є базовим для стратегічної авіації РФ, мешканці масово скаржаться на відсутність опалення та гарячої води. За словами місцевих жителів, комунальні послуги зникли ще 13 січня, однак наприкінці місяця ситуація так і не змінилася.

Мешканці Енгельса скаржаться на комунальний колапс

Люди повідомляють, що змушені жити в неопалюваних квартирах у зимовий період, використовуючи обігрівачі та підручні засоби, аби не замерзнути. Через тривале похолодання в оселях мешканці говорять не просто про дискомфорт, а про реальну загрозу здоров’ю та життя.

У соціальних мережах з’явилися відеозвернення до місцевої та федеральної влади РФ, у яких жителі Енгельса заявляють, що їх залишили сам на сам із проблемами. За їхніми словами, комунальні служби не дають чітких пояснень щодо термінів відновлення теплопостачання.

На тлі цього мешканці наголошують на іронічності ситуації: місто, з якого російська авіація регулярно здійснює бойові вильоти для ударів по Україні, саме перебуває у стані комунальної кризи. Влада регіону публічно проблему не коментує або обмежується загальними обіцянками “розібратися”.

