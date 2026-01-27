Российский город полностью без отопления и горячей воды уже почти месяц

Рубрики
Ткачова Марія
В российском городе Энгельс Саратовской области, являющемся базовым для стратегической авиации РФ, жители массово жалуются на отсутствие отопления и горячей воды. По словам местных жителей, коммунальные услуги исчезли еще 13 января, однако в конце месяца ситуация так и не изменилась.
Жители Энгельса жалуются на коммунальный коллапс
Люди сообщают, что вынуждены жить в неотапливаемых квартирах в зимний период, используя обогреватели и подручные средства, чтобы не замерзнуть. Из-за длительного похолодания в домах жители говорят не просто о дискомфорте, а о реальной угрозе здоровью и жизни.
В социальных сетях появились видеообращения к местным и федеральным властям РФ, в которых жители Энгельса заявляют, что их оставили один на один с проблемами. По их словам, коммунальные службы не дают четких объяснений по поводу сроков возобновления теплоснабжения.
На фоне этого жители подчеркивают ироничность ситуации: город, из которого российская авиация регулярно совершает боевые вылеты для ударов по Украине, как раз находится в состоянии коммунального кризиса. Власти региона публично проблему не комментируют или ограничиваются общими обещаниями "разобраться".