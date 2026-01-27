В российском городе Энгельс Саратовской области, являющемся базовым для стратегической авиации РФ, жители массово жалуются на отсутствие отопления и горячей воды. По словам местных жителей, коммунальные услуги исчезли еще 13 января, однако в конце месяца ситуация так и не изменилась.

Жители Энгельса жалуются на коммунальный коллапс

Люди сообщают, что вынуждены жить в неотапливаемых квартирах в зимний период, используя обогреватели и подручные средства, чтобы не замерзнуть. Из-за длительного похолодания в домах жители говорят не просто о дискомфорте, а о реальной угрозе здоровью и жизни.

В социальных сетях появились видеообращения к местным и федеральным властям РФ, в которых жители Энгельса заявляют, что их оставили один на один с проблемами. По их словам, коммунальные службы не дают четких объяснений по поводу сроков возобновления теплоснабжения.

На фоне этого жители подчеркивают ироничность ситуации: город, из которого российская авиация регулярно совершает боевые вылеты для ударов по Украине, как раз находится в состоянии коммунального кризиса. Власти региона публично проблему не комментируют или ограничиваются общими обещаниями "разобраться".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Российская Федерация привлекает граждан Бангладеш к участию в войне против Украины, маскируя вербовку под предложения гражданской работы. Об этом говорится в расследовании агентства Associated Press, которое собрало показания пострадавших и данные правоохранительных органов.

Один из бангладешцев, Рахман, рассказал журналистам, что искал работу за границей и получил предложение по трудоустройству уборщиком в военном лагере на территории России. Ему обещали зарплату в размере от 1 до 1,5 тысяч долларов в месяц, а также бесплатное проживание. По прибытии в Москву Рахман и другие иностранцы заставили подписать документы на русском языке, которые, как выяснилось впоследствии, были военными контрактами. За отказ участвовать в боевых действиях новобранцам угрожали продолжительным заключением, а также применяли физическое насилие.

