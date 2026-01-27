logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.96

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Российский город полностью без отопления и горячей воды уже почти месяц
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский город полностью без отопления и горячей воды уже почти месяц

Жители города Энгельс, откуда стратегическая авиация РФ взлетает для ударов по Украине, почти месяц живут без отопления и горячей воды и жалуются на "выживание" в холодных квартирах

27 января 2026, 22:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В российском городе Энгельс Саратовской области, являющемся базовым для стратегической авиации РФ, жители массово жалуются на отсутствие отопления и горячей воды. По словам местных жителей, коммунальные услуги исчезли еще 13 января, однако в конце месяца ситуация так и не изменилась.

Российский город полностью без отопления и горячей воды уже почти месяц

Жители Энгельса жалуются на коммунальный коллапс

Люди сообщают, что вынуждены жить в неотапливаемых квартирах в зимний период, используя обогреватели и подручные средства, чтобы не замерзнуть. Из-за длительного похолодания в домах жители говорят не просто о дискомфорте, а о реальной угрозе здоровью и жизни.

В социальных сетях появились видеообращения к местным и федеральным властям РФ, в которых жители Энгельса заявляют, что их оставили один на один с проблемами. По их словам, коммунальные службы не дают четких объяснений по поводу сроков возобновления теплоснабжения.

На фоне этого жители подчеркивают ироничность ситуации: город, из которого российская авиация регулярно совершает боевые вылеты для ударов по Украине, как раз находится в состоянии коммунального кризиса. Власти региона публично проблему не комментируют или ограничиваются общими обещаниями "разобраться".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Российская Федерация привлекает граждан Бангладеш к участию в войне против Украины, маскируя вербовку под предложения гражданской работы. Об этом говорится в расследовании агентства Associated Press, которое собрало показания пострадавших и данные правоохранительных органов.
Один из бангладешцев, Рахман, рассказал журналистам, что искал работу за границей и получил предложение по трудоустройству уборщиком в военном лагере на территории России. Ему обещали зарплату в размере от 1 до 1,5 тысяч долларов в месяц, а также бесплатное проживание. По прибытии в Москву Рахман и другие иностранцы заставили подписать документы на русском языке, которые, как выяснилось впоследствии, были военными контрактами. За отказ участвовать в боевых действиях новобранцам угрожали продолжительным заключением, а также применяли физическое насилие.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-rossii/meshkantsi-engelsa-zvidki-aviatsiya-rf-zlitae-biti-po-ukraini-poskarzhilisya-na-vizhivannya-sidyat-bez-opalennya-i-garyachoi-vodi-video.htm
Теги:

Новости

Все новости