Російська "суперракета" вдарила по своїх: у США повідомили про провал другого "Орєшніка"

Під час однієї з наймасштабніших атак по Україні Росія, напевно, зіткнулася з новим провалом своєї балістичної ракети “Орєшнік”. За даними Інституту вивчення війни, другий запуск цієї ракети міг закінчитися аварією – снаряд упав на окуповану частину Донецької області.

Ракета Орєшнік.

Українські OSINT-аналітики вивчили відео з місця подій та дійшли висновку, що ракета, ймовірно, дала збій одразу після запуску. На опублікованих кадрах видно падіння кількох суббоєприпасів, які могли вдарити по російських позиціях біля окупованої Авдіївки чи Ясинуватої.

Якщо інформація підтвердиться, це стане серйозним ударом по репутації нової російської зброї. За оцінками аналітиків, кожен четвертий "Орєшнік", використаний Росією за час війни, міг виявитися несправним.

Особливо болючим цей провал виглядає на тлі величезної вартості таких атак. За підрахунками українського агентства ArmyInform, масований удар Росії 23-24 травня коштував Кремлю приблизно 361 мільйон доларів. Лише одна ракета "Орєшнік" оцінюється в 50 мільйонів.

Якщо Росія справді запустила другий "Орєшнік", який у результаті впав на окупованій території, вартість атаки зросла до більш ніж 400 мільйонів доларів. При цьому частина удару фактично припала по власним позиціям.

Американські експерти зазначають, що Москва продовжує робити ставку на дорогі ракетні удари, незважаючи на зростаючі проблеми з ефективністю та технічною надійністю окремих систем. На цьому тлі нові невдачі можуть посилити сумніви навіть усередині російської армії щодо реальних можливостей "чудо-зброї" Кремля.

