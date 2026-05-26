Российская “суперракета” ударила по своим: в США сообщили о провале второго “Орешника”

Во время одной из самых масштабных атак по Украине Россия, вероятно, столкнулась с новым провалом своей баллистической ракеты “Орешник”. По данным Института изучения войны, второй запуск этой ракеты мог закончиться аварией – снаряд упал на оккупированную часть Донецкой области.

Ракета Орешник.

Украинские OSINT-аналитики изучили видео с места событий и пришли к выводу, что ракета, предположительно, дала сбой сразу после запуска. На опубликованных кадрах видно падение нескольких суббоеприпасов, которые могли ударить по российским позициям возле оккупированной Авдеевки или Ясиноватой.

Если информация подтвердится, это станет серьезным ударом по репутации нового российского оружия. По оценкам аналитиков, каждый четвертый “Орешник”, использованный Россией за время войны, мог оказаться неисправным.

Особенно болезненным этот провал выглядит на фоне огромной стоимости подобных атак. По подсчетам украинского агентства ArmyInform, массированный удар России 23-24 мая обошелся Кремлю примерно в 361 миллион долларов. Только одна ракета “Орешник” оценивается в 50 миллионов.

Если Россия действительно запустила второй “Орешник”, который в итоге упал на оккупированной территории, стоимость атаки выросла до более чем 400 миллионов долларов. При этом часть удара фактически пришлась по собственным позициям.

Американские эксперты отмечают, что Москва продолжает делать ставку на дорогостоящие ракетные удары, несмотря на растущие проблемы с эффективностью и технической надежностью отдельных систем. На этом фоне новые неудачи могут усилить сомнения даже внутри российской армии относительно реальных возможностей “чудо-оружия” Кремля.

